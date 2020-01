Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte dichiarerà quest’oggi lo stato emergenza dopo l’annuncio di ieri. A Palazzo Chigi è già iniziato il Consiglio dei ministri proprio per questa priorità.

Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte annuncerà quest’oggi lo stato d’emergenza in Italia. Un provvedimento ritenuto inevitabile dopo i due casi certificati ieri nella Capitale. Si tratta di due turisti cinesi provenienti da Wuhan, atterrati a Milano il 23 gennaio scorso e giunti a Roma in questi giorni.

Coronavirus, stato di emergenza in Italia

“Abbiamo diramato un’ordinanza chiude il traffico aereo da e per la cina”, ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio. Sottolineando che “ci risulta che siamo il primo paese dell’Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere”.

Ma al contempo il politico ha anche sottolineato che: “Non c’è alcun motivo di creare panico e allarme sociale. Ve lo assicuro. Abbiamo agito in funzione preventiva e continueremo a farlo. Ci sarà il massimo dispendio di risorse e di energie per assicurare protezione a tutti i cittadini”.

A Palazzo Chigi, intanto, è già iniziato il Consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno appunto la dichiarazione dello stato di emergenza. Si tratta di una misura adottata da un Governo quando si staglia una seria e grave minaccia, la quale è un pericolo serio e imminente per il Paese.

Quando questo viene attuato, alcune libertà vengono limitate. Come ad esempio la libertà di movimento, con lo Stato che potrebbe obbligare i cittadini e non uscire se non per questioni fondamentali (ma non dovrebbe essere questo il caso, almeno non ancora, anche se ci sarà comunque un invito alla prudenza). Probabile, piuttosto, che la frontiera direzione asiatica sia chiusa a oltranza finché non rientra l’allarme. Poi altre misure cautelative come controlli più serrati e blocchi anche da altre direzioni aeree.