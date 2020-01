Calciomercato Serie A: la Juventus pensa soprattutto al futuro, Inter, Napoli e Roma guardano al presente. E gennaio si chiude senza il botto finale.

Calciomercato Serie A: l’ultimo giorno di trattative non gha regalato nessun botto clamoroso in entrata, ma moo era succeso prima. Paradossalmente la protagonista è stata la Juventus definendo la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund che genera una pesante plusvalenza. I dubbi però sono legati alla rosa, che in alcuni reparti è ridotta all’osso.

Inter e Napoli invece hanno mosso molte pedine soprattutto in entrata. Conte e Marotta hanno pescato in Premier League e quello di Eriksen è un colpaccio, specie a quel prezzo. De Laurentiis ha speso come mai aveva fatto nel mercatyo di metà stagione per rilanciare il club. E poi le suggestioni, come Ibrahimovic tornato in rosonero.

ATALANTA Allenatore: Gasperini

Acquisti: Caldara (Dif, Milan, P) – Czyborra (Dif, Heracles, D) – Bellanova (Dif, Bordeaux, P) – Sutalo (Dif, Osijek, D) – Tameze (Cen, Nizza, P)

Cessioni: Kulusevski (Att, Juventus, D) – Kjaer (Dif, Siviglia, FP) – Monachello (Att, Venezia, P) – Vido (Att, Pisa, P) – Barrow (Att, Bologna, D) – Ibañez (Dif, Roma, D) – Masiello (Dif, Genoa, D) – Arana (Dif, Siviglia, FP)

BOLOGNA Allenatore: Mihajlovic

Acquisti: Nico Domínguez (Cen, Velez Sarsfield, D) – Barrow (Att, Atalanta, D) – Vignato (Cen, Chievo, D) – Breza (Por, Bologna, D) – Shehu (Att, Panathinaikos, P)

Cessioni: Destro (Att, Genoa, P) – Vignato (Cen, Chievo, P) – Okwonkwo (Att, Montreal Impact, P) – Dzemaili (Cen, Shenzhen, D) – Paz (Dif, Lecce, P)

BRESCIA Allenatore: Corini

Acquisti: Skrabb (Att, Norrkoping, D) – Bjarnason (Cen, S)

Cessioni: Curcio (Dif, S) – Morosini (Cen, Ascoli, P) – Tremolada (Cen, S) – Magnani (Dif, Sassuolo, FP) – Matri (Att, Sassuolo, FP)

CAGLIARI Allenatore: Maran

Acquisti: Gastón Pereiro (Cen, PSV Eindhoven, D) – Paloschi (Att, SPAL, P)

Cessioni: Aresti (Por, Olbia, D) – Pinna (Dif, Empoli, P) – Deiola (Cen, Lecce, P) – Bradaric (Cen, Celta Vigo, P) – Castro (Cen, SPAL, P) – Cerri (Att, SPAL, P)

FIORENTINA Allenatore: Iachini

Acquisti: Beloko (Cen, Gent, FP) – Cutrone (Att, Wolverhampton, D) – Duncan (Cen, Sassuolo, D) – Igor (Dif, SPAL, D) – Kouamé (Att, Genoa, D) – Amrabat (Cen, Verona, D) – Agudelo (Cen, Genoa, P)

Cessioni: Cristoforo (Cen, Eibar, D) – Dabo (Cen, SPAL, P) – Rasmussen (Dif, Erzgebirge Aue, P) – Saponara (Cen, Lecce, P) – Pedro (Att, Flamengo, P) – Zurkowski (Cen, Empoli, P) – Ranieri (Dif, Ascoli, P) – Amrabat (Cen, Verona, P) – Eysseric (Cen, Verona, P) – Montiel (Cen, Vitoria Setubal, P)

L’Inter pesca a mani basse in Premier, la Juventus lavora sul suo futuro

GENOA Allenatore: Nicola

Acquisti: Perin (Por, Juventus, P) – Behrami (Cen, S) – Destro (Att, Bologna, P) – Eriksson (Cen, IFK Göteborg, D) – Konig (Cen, Velez Sarsfield, D) – Masiello (Dif, Genoa, D) – Iago Falque (Att, Torino, P) – Soumaoro (Dif, Lille, D) – Parigini (Att, Torino, D)

Cessioni: Omeonga (Cen, Hibernian, P) – Gumus (Att, Antalyaspor, P) – I. Radu (Por, Parma, P) – Kouamé (Att, Fiorentina, D) – Agudelo (Cen, Fiorentina, P)

INTER Allenatore: Conte

Acquisti: Young (Cen, Manchester United, D) – Moses (Cen, Chelsea, P) – Eriksen (Cen, Tottenham, D) – Satriano (Att, Nacional Montevideo, D) – Longo (Att, Deportivo La Coruña, FP)

Cessioni: Lazaro (Cen, Newcastle United, P) – Politano (Att, Napoli, D) – Gabigol (Att, Flamengo, D) – Dimarco (Dif, Verona, P) – Longo (Att, Venezia, P)

JUVENTUS Allenatore: Sarri

Acquisti: Kulusevski (Att, Atalanta, D) – Cotter (Att, Sion, D) – Barrenechea (Cen, Sion, D)

Cessioni: Perin (Por, Genoa, P) – Kulusevski (Att, Parma, P) – Cotter (Att, Sion, P) – Han (Att, Al Duhail, D) – Mandzukic (Att, Al Duhail, D) – Beltrame (Att, CSKA Sofia, D) – Emre Can (Cen, Borussia Dortmund, P) – Pjaca (Att, Anderlecht, P)

LAZIO Allenatore: S. Inzaghi

Acquisti: nessuno

Cessioni: Durmisi (Dif, Nizza, P) – V. Beriha (Cen, Fortuna Düsseldorf, D) – Casasola (Dif, Cosenza, P)

LECCE Allenatore: Liverani

Acquisti: Donati (Dif, S) – Deiola (Cen, Cagliari, P) – Saponara (Cen, Fiorentina, P) – Paz (Dif, Lecce, P)

Cessioni: Dumancic (Dif, Gozzano, P) – Fiamozzi (Dif, Empoli, D) – La Mantia (Att, Empoli, D) – Tabanelli (Cen, Frosinone, D) – Dubickas (Cen, Gubbio, P) – Benzar (Dif, Perugia, P) – Tsonev (Cen, Monopoli, P) – Bleve (Por, Catanzaro, P) – Riccardi (Dif, Venezia, P) – Lo Faso (Att, Cesena, D)

MILAN Allenatore: Pioli

Acquisti: Ibrahimovic (Att, S) – Kjaer (Dif, Siviglia, P) – Begovic (Por, Bournemouth, P) – Laxalt (Cen, Torino, FP) – Saelemaekers (Cen, Anderlecht, P)

Cessioni: Caldara (Dif, Atalanta, P) – Reina (Por, Aston Villa, P) – Suso (C, Siviglia, P) – Piatek (Att, Hertha Berlino, D) – Ricardo Rodríguez (Dif, PSV Eindhoven, P)

Napoli, sono ottanta i milioni spesi a gennaio, Il Toro come la Lazio invece rimane fermo

NAPOLI Allenatore: Gattuso

Acquisti: Demme (Cen, RB Lipsia, D) – Lobotka (Cen, Celta Vigo, D) – Rrahmani (Dif, Verona, D) – Politano (Att, Inter, D) – Petagna (Att, SPAL, D)

Cessioni: Ciciretti (Att, Empoli, P) – Tutino (Att, Empoli, P) – Rrahmani (Dif, Verona, P) – Gaetano (Cen, Cremonese, P) – Tonelli (Dif, Sampdoria, D) – Petagna (Att, SPAL, P)

PARMA Allenatore: D’Aversa

Acquisti: Kulusevski (Att, Juventus, P) – Kurtic (Cen, SPAL, D) – I. Radu (Por, Genoa, P) – Caprari (Att, Sampdoria, P) – Regini (Dif, Sampdoria, P)

Cessioni: Da Cruz (Att, Sheffield Wednesday, P) – Alastra (Por, Pescara, P) – Machín (Cen, Monza, D) – Dezi (Cen, Virtus Entella, D)

ROMA Allenatore: P. Fonseca

Acquisti: Bruno Peres (Dif, Sport Club Recife, FP) – Ibañez (Dif, Atalanta, D) – Villar (Cen, Elche, D) – Carles Perez (Att, Barcellona, D) – Nzonzi (Cen, Galatasaray, FP)

Cessioni: Celar (Att, Cremonese, P) – Antonucci (Att, Vitoria Setubal, P) – Florenzi (Dif, Valencia, P) – Nzonzi (Cen, Rennes, P)

SAMPDORIA Allenatore: Ranieri

Acquisti: Tonelli (Dif, Napoli, D) – Askildsen (Cen, Stabaek, D) – La Gumina (Att, Empoli, D) – Yoshida (Dif, Southampton, P)

Cessioni: Murillo (Dif, Celta Vigo, P) – Caprari (Att, Parma, P) – Regini (Dif, Parma, P)

SASSUOLO Allenatore: De Zerbi

Acquisti: E. Gómez (Att, Atletico Boston River, P) – Haraslin (Att, Lechia Danzica, D) – Magnani (Dif, Brescia, FP) – Matri (Att, Brescia, FP)

Cessioni: Mazzitelli (Cen, Virtus Entella, D) – Sernicola (Dif, Ascoli, P) – Duncan (Cen, Fiorentina, D) – Matri (Att, Sassuolo, S)

SPAL Allenatore: Semplici

Acquisti: Dabo (Cen, Fiorentina, P) – Bonifazi (Dif, SPAL, D) – Zukanovic (Dif, S, D) – Castro (Cen, Cagliari, P) – Cerri (Att, Cagliari, P)

Cessioni: Moncini (Att, D, Benevento) – Shaka Mawuli (Cen, D, Ravenna) – Kurtic (Cen, Parma, D) – Igor (Dif, Fiorentina, P) – Paloschi (Att, Cagliari, P)

TORINO Allenatore: Mazzarri

Acquisti: nessuno

Cessioni: Zaccagno (Por, Virtus Entella, P) – Bonifazi (Dif, SPAL, D) – Iago Falque (Att, Genoa, P) – Laxalt (Cen, Milan, FP) – Perugini (Att, Genoa, D)

UDINESE Allenatore: Gotti

Acquisti: Zeegelaar (Cen, Watford, D)

Cessioni: Felipe Vizeu (Att, Atletico Paranaense, P) – Sierralta (Dif, Empoli, P) – Pussetto (Att, Watford, D) – Opoku (Dif, Amiens, P)

VERONA Allenatore: Juric

Acquisti: Rrahmani (Dif, Napoli, P) – Dimarco (Dif, Inter, P) – Lovato (Dif, Padova, D) – Eysseric (Cen, Fiorentina, P)

Cessioni: Tupta (Att, Wisla Cracovia, P) – Henderson (Cen, Empoli, P) – Bessa (Cen, Goias, P) – Crescenzi (Dif, Cremonese, P) – Di Gaudio (Att, Spezia, P)

Legenda: Por – Portiere, Dif – Difensore, Cen – Centrocampista, Att – Attaccante, D – Definitivo, P – Prestito, FP – Fine Prestito