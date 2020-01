Calciomercato Inter, dopo essere sfumato Olivier Giroud si guarda in Cina per l’attacco: è sfida a due

Mancano poche ore alla fine di un mercato che, almeno in Italia, ha riservato già molti colpi. L’Inter, però, vorrebbe fare qualcos’altro in attacco. Dopo essere sfumato Olivier Giroud che potrebbe invece finire alla Lazio, si è iniziato a valutare Simone Zaza del Torino e Goran Pandev del Genoa. Secondo quanto riferito da Sportitalia, i riflettori nerazzurri si sarebbero comunque concentrati nella Super League cinese dove giocano Cedric Bakambu e Salomon Rondon. Il primo, calciatore del Bejing Gouan, era stato contattato anche dal Barcellona. Il secondo, del Dalian, è nel mirino invece del Manchester United.

Calciomercato Inter, Nainggolan può far ritorno

Dalle voci delle ultime ore, dopo questa prima metà di stagione spettacolare al Cagliari, Radja Nainggolan a fine stagione potrebbe far ritorno all’Inter per rimanerci. Il centrocampista, da sempre pupillo di Antonio Conte, potrebbe avere una nuova chance a Milano dopo che la dirigenza ha deciso di bocciarlo nel luglio scorso.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, l’attaccante torna in nerazzurro dopo 9 anni!

Udinese-Inter, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

All.: Gotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Samir.

Vista l’indisponibilità di Samir, Gotti al centro della difesa opterà per De Maio insieme a Nuytinck e Becao. Sema invece continua a farsi spazio sull’out destro di centrocampo. In attacco pronto il tandem Lasagna-Okaka.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

All.: Conte.

Squalificati: Lautaro Martinez, Berni.

Indisponibili: Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Asamoah.

Ancora panchina per Godin che ha, quasi ufficialmente, perso il posto in difesa in favore del giovane Bastoni. Indisponibili Brozovic, Sensi e Gagliardi, a centrocampo ci saranno Barella e Vecino mentre dietro le punte dal 1′ il tanto atteso Eriksen. In attacco, insieme a Lukaku, ci sarà Sanchez vista la squalifica di 2 giornate per Lautaro Martinez.