Usa, c’era un tunnel che univa idealmente e praticamente il Messico e la California per introdurre droga e uomini senza farsi scoprire.

With a total length of 4,309 feet, authorities say they have discovered “the longest illicit cross-border tunnel” from Mexico to San Diego. https://t.co/012nhYU1Cv pic.twitter.com/d8rtBzX3nv — ABC News (@ABC) January 30, 2020

Usa, non è la prima volta che succede ma la scoperta fatta l’estate scorsa ha del clamoroso. Un tunnel lungo più di 1 km che partita dalla parte messicana del confine con gli Stati Uniti e arrivava in California. Un sistema sofisticatissimo, che ha stupito persino gli uomini chiamati a controllare quella caldissima frontiera tutti i giorni.

Il tunnel, lungo 1.313 metri, alto 3 metri e largo 1,5, partiva dalla zona industriale di Tijuana e sbucava un quartiere periferico di San Diego. Un mix perfetto per non farso scoprire, anche se alla fine le autorità antidroga americane sono arrivate a smascherare un inganno ingegnoso.

Il tunnel infatti era stato realizzato con tanto di sistemi di areazione e di drenaggio per l’acqua piovana in modo da evitare gli allagamenti. Lavori di ingegneria realizzati con grandissima cura, come dimostra anche la presneza di un binaruio che molto probabilmemnte serviva per far viaggiare alcuni carrelli. Secondo le indiscrezioni trapelate, servivano per il trasporto di droga da un Paese all’altro ma anche di esseri umani.

Usa, il nuovo tunnel della droga potrebbe essere legato a ‘El Chapo’