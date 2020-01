Roma, molesta 3 bambine in piscina: arrestato un uomo di 45 anni che, per il momento, è stato messo ai domiciliari dai carabinieri.

La scorsa estate, ha molestato 3 bambine in piscina sul lungomare di Ostia ed oggi è stato arrestato. Il protagonista di questa vicenda terrificante è un uomo di 45 anni, che è stato messo ai domiciliari dai carabinieri. Successivamente, però, dovrà rispondere all’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età delle vittime in questione. Una storia choc, che ha lasciati tutti a bocca aperta.

La denuncia dei genitori

A far scattare le indagini – secondo quanto riportato in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – sarebbe stata la madre di una delle 3 bambine, che si era accorta di tutto. Ora ecco la svolta nelle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal sostituto Francesco Gualtieri, che ha portato all’arresto del 45enne. L’uomo aveva avvicinato diversi mesi fa le 3 bambine presso una piscina di uno stabilimento a Ostia, in provincia di Roma, e le aveva molestate.

