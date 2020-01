Quanto vale il mio Rolex? Un uomo porta a valutare il suo orologio del 1974, pagato all’epoca pochi soldi: la valutazione attuale lo fa letteralmente svenire!

Una storia che ci arriva dagli Stati Uniti. Un uomo prova a capire “Quanto vale il mio Rolex?”. Lui lo aveva acquistato nel lontano 1974 per poche decine di dollari, ma appena l’antiquario gli dice il suo valore attuale “sviene” davanti a lui. Una sceneggiata, ovviamente, per far capire che la valutazione era assolutamente incredibile, ma questo veterano americano non era neanche lontanamente consapevole della fortuna che aveva in casa. Siamo in uno di questi show televisivi in cui gli antiquari valutano gli oggetti dei partecipanti, la serie PBS “Antiques Roadshow”.

Questo simpatico e barbuto signore ha portato il suo Rolex del 1974, acquistato all’epoca per 345 dollari. La risposta dell’antiquario è di quelle che ti tolgono il respiro: “Al momento un orologio del genere all’asta può andare via anche a 400mila dollari”. Al che il proprietario del Rolex sviene, letteralmente, davanti allo sguardo divertito del suo interlocutore.

Quanto vale il mio Rolex? Lo svenimento è tutto da vedere!

In realtà la sorpresa era dietro l’angolo. Perché… altro che 400mila! Ad un esame più approfondito, viste le condizioni immacolate del Rolex, la valutazione è salita fra i 500mila e i 700mila dollari. Si tratta di un Rolex Oyster Cosmograph, mai usato, quindi un pezzo praticamente immacolato. E per un collezionista una cosa del genere conta davvero tanto. Si può dire che sia stato il giorno fortunato di questo veterano della US Air Force. “Lo avevo comprato perché mi avevano detto che era un buon marchio per le immersioni subacquee. All’epoca lo pagai con uno sconto del 10%, ma mi costò quasi uno stipendio intero. Perciò decisi che non l’avrei utilizzato in acqua, per non rovinarlo”.

A quanto pare ha fatto molto molto bene! Il Rolex Oyster Cosmograph è stato realizzato nel 1971 ed è diventato “famoso” perché Paul Newman ha indossato un modello simile in un film del 1969. Insomma, un pezzo da collezione davvero niente male. Per di più l’uomo aveva conservato i documenti di garanzia, la brochure originale Rolex, due ricevute e le due scatole originali. Insomma, esattamente ciò che serve per rendere un oggetto da collezione una vera rarità! “Quanto vale il mio Rolex?” Amico mio, a quanto pare davvero una fortuna!