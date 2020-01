Padre Livio, direttore di Radio Maria, ha presentato il suo nuovo libro intitolato “L’umanità al bivio”

“L’umanità al bivio – Medjugorje nel tempo dell’impostura anticristica” è l’ultimo libro del presbitero e direttore di Radio Maria, Padre Livio. Scritto in collaborazione con Dario Manetti, è edito Piemme. Uscito quest’oggi sul mercato, è presente in tutte le librerie al prezzo di 9,99 euro. Le pagine sono 224.

L’umanità al bivio, la trama del libro

Questa l’introduzione del libro che si incentra sul bivio nel dover scegliere tra la luce e le tenebre: “A Medjugorje, la Regina della Pace ha affermato che quelle avvenute nel villaggio della Bosnia Erzegovina sono le sue apparizioni finali sulla terra, perché è venuta a chiamare il mondo alla conversione per l’ultima volta.

L’umanità è ormai giunta a un bivio decisivo, a un punto di non ritorno: è chiamata a scegliere tra la vita e la morte, la luce e le tenebre, Gesù e l’anticristo. A decidere se fare del pianeta uno splendido giardino o un cumulo di macerie.

Segni evidenti dell’avvicinarsi degli «ultimi tempi» – quelli del definitivo scatenamento del demonio contro gli esseri umani – sono le guerre, le persecuzioni, gli sconvolgimenti naturali causati dall’incuria degli uomini, ma soprattutto la dilagante impostura anticristica, cioè il rifiuto di Cristo, della sua divinità. La gravità della situazione presente però non deve farci dimenticare che la storia del mondo tende a un fine, a un compimento, che è una storia di salvezza.

Nei messaggi che ci affida Maria assicura il trionfo del suo Cuore Immacolato, e mentre annuncia il periodo di prove per la fede più duro di sempre, promette anche un futuro di pace e di prosperità.

Scendendo in campo contro le potenze delle tenebre e assicurando la sua materna assistenza alla Chiesa e all’umanità, ci chiede di impegnarci, di essere vigilanti: «Figli miei, siate pronti: questo tempo è un punto di svolta. Perciò io vi invito nuovamente alla fede e alla speranza, vi mostro la via per la quale dovete andare, ossia le parole del Vangelo»”.