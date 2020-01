Secondo le previsioni meteo è inarrestabile questa al’a pressione. Infatti le temperature rimarranno alte anche durante i giorni della Merla.

Negli ultimi giorni qualche insidia di natura artica si stava insediando nella penisola, provocando qualche pioggia e un calo minimo delle temperature. Sorprendente visto che siamo a gennaio ma dell’inverno non si hanno segni.

Infatti per gli amanti della stagione invernale, questo sarà un anno sfortunato, visto che l’alta pressione ed il caldo dovrebbe resistere anche durante i giorni della Merla, tipicamente i giorni pià freddi dell’anno.

L’alta pressione ha mostrato alcuni segni di debolezza nei giorni centrali della settimana permettendo l’ingresso di alcune insidie artiche, eppure l’Italia non è caduta ai piedi del freddo. Infatti le uniche precipitazioni si sono verificate in Liguria, Toscana e Lazio.

Nel weekend la situazione non dovrebbe cambiare, continuerà a dominare questo flusso anticicloni che tiene ben alte le temperature per le medie stagionali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà in questo giovedì sulla penisola italiana.

Meteo, giovedì 30 Gennaio

Questo ultimo giovedì del mese non vedrà radicali cambiamenti, anzi laddove si sono verificate locali piogge tornerà il sole. Le temperature si confermeranno stabili ed al di sopra della media. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo analizzando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, sin dal mattino il tempo risulterà soleggiato su tutto il settentrione. Come sempre alle prime ore del mattino qualche foschia o qualche nebbia si verificherà in Val Padana. In Liguria il tempo tornerà sereno, ma nel pomeriggio si potrà verificare qualche lieve pioggia locale. Le temperature sono in lievissimo calo, con massime dai 9 ai 13 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia ci sarà un gruaduale aumento delle nubi sui cieli di Sardegna e Toscana. Nonostante questo cielo nuvoloso, non ci sarà nessuna precipitazione. Invece sul Lazio ci saranno poche nubi, mentre invece sulle regioni adriatiche il cielo risulterà sereno senza possibilità di piogge. Le temperature restano stazionarie, con valori massimi dai 13 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, il tempo risulterà prevalentemente soleggiato sul versante adriatico e ionico. Con l’arrivo della sera qualche nube si espanderà sui cieli tirrenici, ma non è prevista alcuna pioggia nella giornata odierna. Le temperature risulteranno ancora una volta stabili, con massime dai 14 ai 17 gradi.

