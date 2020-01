Andiamo a scoprire uno dei lati più intimi di Kobe Bryant, la sua fede cristiana che lo salvò durante il periodo più difficile della sua vita.

La grandezza del Kobe Bryant uomo è stata quella di curare la narrazione della sua storia durante la sua carriera NBA. Così ad oggi ci sarebbero tantissime cose da dire sul Kobe uomo ed oggi ci troviamo a parlare del lato più intimo dell’ex campione dei Los Angeles Lakers.

Infatti il talento da Philadelphia, durante la sua carriera è riuscito a parlare anche del suo rapporto con la religione, in particolare con quella cristiana Cattolica. Kobe infatti è diventato un grande credente durante il 2003, quando fu accusato di stupro a Denver in Colorado.

Di certo quello non fu un periodo facile per il campione, che aveva paura di andare in carcere, ma il tempo ed i giudici alla fine gli diedero ragione, con la movente dell’accusa che sparì dopo aver patteggiato un ingente somma di denaro. Andiamo quindi a scoprire il rapporto tra Bryant e la religione.

Kobe Bryant ed il rapporto con la religione

Come detto durante la sua carriera il campione di Lower Marion High School è riuscito a raccontarsi a 360°. Durante un’intervista ad un noto magazine, Kobe raccontò come riuscì a passare il brutto periodo tra i tribunali del Colorado.

Bryant affermò: Avevo paura di andare in prigione? Sì. Amico, avevo 25 anni. Ero terrorizzato. L’unica cosa che mi ha davvero aiutato in quel processo sono cattolico, sono cresciuto cattolico, i miei bambini sono cattolici, è stata parlare con un prete. In realtà è stato in qualche modo divertente“.

Kobe poi continua con la sua confessione al prete: “Lui mi guarda e dice: “L’hai fatto?”. E io dico: “Certo che no”. Poi chiede: “Hai un buon avvocato?”. E io: “Oh, sì, è fenomenale”. Allora lui mi disse solo: “Lascia correre, vai avanti. Dio non ti darà nulla che tu non possa affrontare, e ora questo è nelle Sue mani. Questo non è qualcosa che tu puoi controllare, quindi lascia correre“.

Successivamente Kobe confessò alla stampa, che il rapporto con la cameriera di Denver non fu uno stupro, ma solamente un tradimento del talamo nuziale. Una confessione che lo lasciò per un periodo solo, lontano da amici e sponsor.

Eppure Kobe riuscì a ricompattare la sua immagine, con la moglie fondò la Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation (KVBFF), aiutando tutti i giovani in difficoltà ed assistendo i senzatetto.

Inoltre il campione da quel giornoi ogni domenica si recava in Chiesa per assistere alla Santa Messa e lo fece anche la mattina di quel terribile incidente, non sapendo il terribile destino a cui andava incontro.

L.P.

