Grave incendio a Sovico, in provincia di Monza e Brianza: palazzina prende fuoco, 4 feriti gravi

Grave incendio a Sovico, in provincia di Monza e Brianza, in una palazzina di Via Giovanni da Sovico. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, le fiamme, per cause ancora misteriose, hanno avvolto l’edificio e hanno danneggiato due box. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e 6 volanti dei carabinieri, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco, i vigili urbani e la protezione civile. La via dove si trova la palazzina andata a fuoco è situata in pieno centro abitato ed è stata chiusa per un paio d’ore finché non si è ristabilita una situazione di normalità e le fiamme sono state domate.

Incendio a Sovico, prende fuoco una palazzina: ecco le condizioni dei feriti

Il terribile incendio che si è divampato nei box della palazzina di Sovico ha causato gravi ustioni a 4 persone, 3 di loro sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Fortunatamente nessuno di loro sembra in pericolo di vita: due di loro sono state ricoverate all’ospedale Niguarda di Milano, mentre le altre al San Gerardo di Monza.

I malcapitati, tre uomini e una donna, sono stati estratti dai soccorritori dai box in fiamme e sono stati portati in salvo. I soccorritori stessi, a loro volta, hanno avuto bisogno di cura a causa di un’intossicazione da fumo. I feriti sono stati poi caricati sull’eliambulanza e trasportati in ospedale. Rimangono misteriose la cause dell’incendio, anche se, dalle prime ricostruzioni, sembra che possa essere stato di origine dolosa.