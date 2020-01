Grande Fratello Vip. Nella Casa potrebbe entrare un nuovo ospite destinato a minare l’umore di una delle concorrenti

Al momento si tratta ancora di un’indiscrezione tutta da confermare. Giancarlo Magalli sarebbe pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip a Cinecittà per un confronto con la “rivale” Adriana Volpe.

Un incontro che promette scintille e che lo stesso conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha sollecitato dopo le dichiarazioni di Adriana Volpe nelle scorse puntate sul rapporto piuttosto burrascoso con Magalli, con il quale la presentatrice ha condotto varie edizioni de I Fatti Vostri su Rai 2.

A riportare la notizia è il settimanale Oggi (una fonte ben autorevole) che sottolinea come l’entrata di Magalli possa avvenire nelle prossime settimane e che, al momento, il presentatore è in trattative con la produzione per l’ospitata.

Potrebbe interessarti >>> Grande Fratello Vip, clamoroso: Salvo Veneziano squalificato

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, un rapporto burrascoso

Adriana Volpe ha parlato della difficile situazione venutasi a creare con Magalli durante un prime time del GF, “denunciando”, al contempo, alcune clausole contrattuali con la Rai, a suo dire, eccessivamente penalizzanti per le donne.

Il culmine della lite tra Magalli e la Volpe è avvenuta durante una puntata de I Fatti Vostri, nella quale il conduttore non aveva preso affatto bene una battuta di Adriana sulla sua età, dandole anche della “rompipalle”. Immediatamente dopo la puntate, la Volpe aveva postato il suo dissenso sui social. Da allora è iniziato una lunga diatriba tra i due con botta e risposta su quanto accaduto e dichiarato sull’argomento anche in altre trasmissioni tv.

Ora vedremo cosa accadrà qualora Magalli dovesse entrare nella Casa di Cinecittà ? Riusciranno, finalmente, a chiarirsi ? Comunque andrà a finire tra i due, se Magalli dovesse davvero varcare la famosa porta rossa, non è un azzardo ipotizzare un picco di ascolti per il GF.

Leggi anche – Truffa del Contactless, è possibile ? Facciamo chiarezza – VIDEO