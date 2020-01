Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi giovedì 30 Gennaio 2019 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa seconda settimana di Gennaio. Quest’oggi giovedì 30 Gennaio 2020 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di giovedì 30 gennaio

Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso, in programma il 30 gennaio 2020, metterà in palio 14,5 milioni di euro: un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.

Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro, ma nel 2019 grazie al Jackpot record assegnato il 13 agosto, le giocate hanno superato gli 1,6 miliardi di euro.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 30 Gennaio 2020

Ecco i sei numeri estratti: 8- 46- 53 – 62 – 77 – 84

Numero Jolly 51

Superstar 38

Estrazioni del Lotto di oggi 30 Gennaio 2020 ore 20.00

BARI 41 43 11 44 04

CAGLIARI 71 38 60 40 13

FIRENZE 19 38 86 66 53

GENOVA 42 20 47 85 28

MILANO 46 40 31 83 50

NAPOLI 05 01 06 71 81

PALERMO 15 54 67 86 80

ROMA 46 34 55 52 62

TORINO 20 07 83 02 38

VENEZIA 83 50 04 54 60

NAZIONALE 60 56 02 49 70

10 e Lotto: estrazione serale del 30 Gennaio 2020

1 5 7 11 15

19 20 34 38 40

41 42 43 46 50

54 60 71 83 86

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 43



I 5 simboli di Simbolotto del 28 Gennaio 2020

Ruota di Bari

15-RAGAZZO

5-MANO

6-LUNA

11-TOPI