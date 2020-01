Costa Crociere, in arrivo 700 nuove assunzioni: ecco la data delle selezioni

In un periodo in cui tante realtà imprenditoriali stanno chiudendo, ci sono ancora delle aziende italiane che assumono. La Costa Crociere, primo gruppo crocieristico europeo e terzo a livello mondiale, ha indetto nuove assunzioni per il 2020-2021, per un numero totale di ben 700 unità. I nuovi innesti, dovranno passare attraverso un percorso di formazione, completamente gratuito e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Le selezioni riguarderanno 320 persone con già esperienza pregressa alle spalle nel settore delle crociere; mentre per gli altri 380 l’ammissione potrà avvenire anche senza nozioni in materia.

Costa Crociere, 700 nuove assunzioni: la data delle selezioni

Il nuovo personale servirà a potenziare l’equipaggio in funzione dell’arrivo delle due nuove navi: Costa Smeralda (appena varata a dicembre) e Costa Toscana, che sarà inaugurata a giugno 2021.

Entrando nello specifico delle selezioni, la data da segnare sul calendario è quella del 29 febbraio. La prima selezioni si svolgerà a Savona, proprio a bordo della Costa Smeralda. Durante questo primo appuntamento saranno ricercate 72 figure tra cui 15 animatori e 15 operatori per bambini con conoscenza specifica di lingua tedesca, francese o spagnola. In più verranno presi 13 addetti alle escursioni con conoscenza della lingua tedesca o russa, 10 responsabili dell’accoglienza (poliglotta), 10 fotografi, 7 pasticceri e 2 casari. In questo primo appuntamento si potranno presentare solo persone con precedenti esperienze nel settore, oltre alle suddette conoscenze in materia di lingue straniere. Il CV può essere mandato presso la pagina Monster – Recruiting Day 29 Febbraio 2020 – Costa Smeralda.

Per tutti gli altri, senza esperienza, con le altre figure a disposizione, le informazioni sono disponibili presso il sito di Costa Crociere, al seguente indirizzo: https://career.costacrociere.it/.

