Sta diventando virale nelle ultime ore il video del turista cinese soccorso a Roma in Ambulanza. Secondo alcune voci avrebbe contratto il coronavirus.

Paura e panico a Roma. Nella giornata di ieri, infatti, un turista cinese sarebbe stato soccorso dai sanitari del 118. L’uomo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe contratto il Coronavirus.

Dal video si riesce a vedere davvero poco, possiamo notare l’ambulanza con all’interno il turista di chiara nazionalità cinese, soccorso dai sanitari del 118 in tenuta di sicurezza per evitare il contagio.

Il video in poche ore sta facendo il giro del web, con la paura che cresce anche nella capitale italiana. Negli ultimi giorni l’allarme era scattato a Bari ed a Napoli, dove due turisti cinesi sono stati ricoverati con la febbre altissima.

Un turista cinese si è sentelito male a #Roma, sono scattate da subito le procedure per il #coronavirus. Il turista è stato ricoverato allo Spallanzani. pic.twitter.com/JMoiCMp1qG — Tweet News (@tweetnewsit) January 30, 2020

Coronavirus, pronto il volo da Wuhan per il rimpatrio di alcuni italiani

Nella giornata di oggi è pronto il volo da Wuhan per il rimpatrio di una sessantina di italiani che hanno scelto di tornare a casa e fuggire dall’epicentro del virus mortale.

Nelle ultime ore Stefano Verrecchia, capo della Farnesina, ha spiegato: “Abbiamo messo in atto una collaborazione con il comitato interforze, il ministero della Difesa, il ministero della Sanità e l’ospedale Spallanzani“.

Gli italiani di Wuhan saranno riportati a casa con un volo civile pronto ad atterrare nelle basi militari di Aviano o Pratica di Mare. Dopo l’atterraggio saranno trasferiti in un centro militare, dove saranno sotto osservazione sanitaria per circa 14 giorni.

Inoltre da Wuhan gli italiani potranno aprtire solamente dopo un’attenta visita medica, per evitare che il virus si diffonda anche nella penisola. Durante il viaggio in aereo, i circa sessanta italiani avranno il volto coperto da una mascherina ed atterrati saranno subito messi in isolamento.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie di Cronaca, CLICCA QUI !