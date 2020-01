Possibile caso di Coronavirus sulla nave da crociera bloccata a Civitavecchia: escluso contagio della coppia cinese

Il Coronavirus fa paura e, nonostante non ci siano stati ancora casi in Italia, anche nel nostro Paese l’allerta è massima. Questa mattina è stata bloccata una nave da crociera nel porto di Civitavecchia perché a bordo è stata segnalata una coppia di turisti cinesi, proveniente da Macao, sospettata di aver contratto il temibile virus. A presentare sintomi di febbre è stata soltanto la donna, ma anche il marito è stato messo in isolamento nell’ospedale del mezzo navale.

Coronavirus, paura sulla nave da crociera a Civitavecchia: caso rientrato

Paura tra i circa 6mila passeggeri della nave Costa Crociere, che sono stati bloccati al porto romano e gli è stato impedito di scendere per precauzione. I primi esami effettuati, però, avrebbero dato esito negativo ed il caso sembra essere rientrato. Come affermato dal comandante della direzione marittima della Guardia Costiera del Lazio Vincenzo Leone all’agenzia ‘Ansa‘ “La situazione è sotto controllo e non ci sono motivi di preoccupazione“.

Per avere la certezza che la coppia di turisti cinesi non abbiano contratto il Coronavirus sarà necessario, però, attendere i risultati degli esami del sangue che sono stati inviati al centro specialistico ‘Spallanzani‘ di Roma, che dovrebbero arrivare nel pomeriggio. I due erano partiti da Hong Kong ed atterrati all’aereoporto di Milano Malpensa lo scorso 25 gennaio. Successivamente avevano raggiunto il porto di Savona e lì si erano imbarcati sulla nave. Sulla ‘Costa Smeralda’ ci sono altri 750 passeggeri provenienti dalla Cina.

Virus cinese, altro caso sospetto in Italia

Nel frattempo ad Alessandria una ragazza di 24, tornata da un viaggio a Shanghai, è stata messa precauzionalmente in isolamento dopo aver riportato dei sintomi dell’influenza cinese. Gli esami sono stati già effettuati ma i risultati non sono ancora noti.