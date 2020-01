Coronavirus, il premier Conte ha confermato che sono stati scoperti i primi due casi reali in Italia. Sono turisti cinesi arrivati da poco a Roma.

Coronavirus, confermati i primi due casi in italia di persone contagiate. Lo ha annunciato in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte insieme al ministro della salute Roberto Speranza. Si tratta di due turisti cinesi arrivati a Roma. E la stanza dell’albergo in cui soggiornano è stata sigillata in attesa di ulteriori trattamenti.

Il primo passo, al di là dei controlli e del pianto terapeutico al quale saranno sottoposti i due turisti, è quello di scoprire tutti quelli con cui possono essere entrati in contatto. Dal loro sbarco in Italia infatti i due turisti prima di raggiungere l’hotel hanno anche viaggiato, incrociato altre persone che potrebbero essere state infettate.

A seguire i due turisti infetti è l’Ospedale Spallanzani, il più attrezzato della capitale ma anche del nostro Paese. Conte, dando la notizia, è stato chiaro: “Manteniamo alta l’attenzione e quindi non ci siamo fatti trovare impreparati. Ma non c’è nessun motivo di creare panico e allarme sociale”. In ogni caso è già stato convocato per domani mattina un consiglio dei ministri. “Adotterremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competenti, compresa la protezione civile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, come proteggersi: la circolare del Ministero dell’Interno

Roma, isolata la stanza dei due turisti e controlli anche su un pullman turistico

Il premier ha utilizzato parole rassicuranti: “Sono fiducioso che la situazione rimarrà delimitata e comunque dobbiamo affidarci alle autorità competenti”. Al tempo stesso ha rassicurato tutti perché la situazione è sotto controllo, ma questo non vuol dire che la guardia dell’attenzione verrà abbassata.

Intanto la Polizia ha provveduto a isolare la stanza dell’hotel in via Cavour dove alloggiavano i due cittadini cinesi (marito e moglie, 66 e 67 anni) già ricoverati all’ospedale Spallanzani. I due turisti cinesi erano in Italia già da una decina di giorni. Erano arrivati il 23 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa. Poi un tour nelle province italiane toccando anche Parma. E ora la stanza dell’albergo sarà controllata dalla Asl.

Ma questa sera è stato anche scortato all’ospedale Spallanzani il pullman con a bordo altri turisti cinesi per accertamenti. In realtà però secondo alcune agenzie non ci sarebbero a bordo persone che presentano sintomi influenzali. Il gruppo di turisti però avrebbe viaggiato con lo stesso tour operator dei due turisti cinesi ricoverati nella Capitale.

E per ulterire precauzione, come ha spiegato il Presidente del Consiglio, è stata anche adottata un’ordinanza che chiude il traffico aereo sia in provenienza che in direzione della Cina.