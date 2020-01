Coronavirus, come proteggersi: la circolare del Ministero dell’Interno che ha fornito alle Direzioni e ai Comandi dei Vigili del Fuoco un vademecum.

E’ allarme in tutto il mondo per la diffusione del Coronavirus, che conta fin qui 170 morti accertate e ben 7700 persone infette. Anche in Italia c’è paura per un eventuale contagio e negli ultimi giorni sono diversi gli episodi che hanno fatto tremare la popolazione del nostro paese. L’ultimo, almeno in ordine cronologico, è quello che riguarda il blocco di una nave da crociare a Civitavecchia a causa di due possibili contagi a bordo. E adesso anche il Ministero dell’Interno si muove, fornendo alle Direzioni e ai Comandi dei Vigili del Fuoco un vademecum su come comportarsi.

Coronavirus, arriva la circolare del Ministero dell’Interno

Nella circolare in questione, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità raccomanda i seguenti punti con l’obiettivo di ridurre l’esposizione e limitare il raggio di trasmissione di patologie:

Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone;

Coprire con il gomito flesso o con un fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce;

Evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse;

Se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico;

Evitare contatti con animali vivi in aree mercatili;

Evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con cibi crudi.

Coronavirus, le indicazioni per i Vigili del Fuoco

Inoltre, ci sono anche importanti indicazioni per i Vigili del Fuoco: