Bergamo, sfigurato dal potente getto d’acqua di un camion per la pulizia delle strade

E’ successo questa mattina in via Roberto Kock, a Bergamo. Un uomo di 36 anni, è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La colpa è di un mezzo di pulizia strade con il quale l’uomo è stato colpito dal potente getto d’acqua. E’ rimasto gravemente ferito in volto, ma tempestivamente sono intervenuti i soccorsi. Sul posto arrivati anche i carabinieri per accertarsi del caso.

Uomo colpito dal getto d’acqua: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e successivamente riportato da Ats Bergamo, il tutto è partito da un malfunzionamento della macchina: l’operaio stava per attivare la lancia ad acqua a pressione si è accorto che l’attrezzo non rispondeva al radiocomando. Per tentare di sbloccarlo, la lancia si è attivata all’improvviso, mentre era accidentalmente rivolta verso il volto del lavoratore. Il dipendente dell’Ecologica Piemontese Srl di Agrate Brianza (Milano) è stato prontamente soccorso, ma ha riportato gravi danni al viso.