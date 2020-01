Altro colpo di calciomercato del Milan nel penultimo giorno di trattative. I rossoneri si assicurano un giovane talento dal Belgio

Il Milan non si ferma più e si conferma scatenato in questa sessione invernale di calciomercato. I rossoneri hanno acquistato già tre giocatori: il portiere Bogovic, il difensore Kjaer, ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic. L’arrivo dello svedese ha portato grande entusiasmo e ha rivitalizzato un ambiente ormai in preda alla depressione. Il mercato di Boban e Maldini è stato molto prolifico anche dal punto di vista delle cessioni. Negli ultimi giorni sono partiti, infatti, Suso, Piatek e Rodriguez, giocatori in esubero nei piani di Pioli.

Calciomercato Milan, è fatta per Saelemaekers: il giovane arriva dall’Anderlecht

Non solo acquisti di sicuro affidamento per tentare la rincorsa ad un piazzamento in Europa, ma anche colpi in prospettiva futura. In questo senso arriva l’ingaggio del giovane Alexis Saelemaekers: belga classe 1999, arriverà in prestito dall’Anderlecht. Descritto come esterno molto eclettico, che può giocare sia come terzino che in posizione più avanzata, Saelemaekers è stato paragonato a Dani Alves per le sue doti.

Il Milan, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ ha trovato l’accordo con il club belga: prestito oneroso a 3,5 milioni di euro ed un diritto di riscatto fissato ad altri 3.5 milioni bonus, un affare da 8 milioni totali. Le parti sono a lavoro per limare i dettagli, ma l’annuncio ufficiale potrebbe già arrivare nelle prossime ore.

Chi è Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan

Ma chi è Alexis Saelemaekers? Nato nel 1999, 20 anni, è cresciuto nel vivaio dell’Anderlecht, la squadra più titolata del campionato belga. La sua giovane età gli consente di essere un vero e proprio jolly, impiegabile sulle corsie esterne sia in difesa che a centrocampo. In questa stagione ha totalizzato 16 presenze e 2 reti, oltre a 7 presenze con la nazionale Under 21 dei ‘Diavoli Rossi’.