Calciomercato Juventus, manca solo l’annuncio ufficiale ma i dettagli per il passaggio di Emre Can al Borussia Dortmund sono stati definiti.

Mercato Juventus: ci sono voluti sei mesi ma alla fine il caso Emre Can è stato risolto. Il centrocampista tedesco non è mai rientrato nelle rotazioni di Maurizio Sarri, doveva già partire in estate e invece lo farà adesso. Mancano solo le visite mediche e gli annunci ufficiali ma non sembrano esserci più dubbi sul suo passaggio al Borussia Dortmund in prestito.

Lo confermano gli esperti di Sky Sport. L’accordo sarebbe stato ragguunto in serata sulla base complessiva di 30 milioni di euro. In pratica 2 subito per il prestito, con obbligo di riscatto fissato in 27 milioni più bonus. Un affarone per ora soltanto per la Juventus, visto che il tedesco era arrivato nell’estate del 2018 a costo zero dal Liverpool.

Can nelle prossime ore volerà in Germania per sostenere le visite e unirsi ai nuovi compagni, tra i quali la nuova stellina del calcio europei, Haland. I bianconeri chiedevano 35 milioni di euro, i tedeschi partivano da 22. Alla fine l’accordo è stato trovato quasi a metà strada. I bianconeri si sono liberato di un peso, metteranno a bilancio la plusvalenza e hanno già deciso che non prenderanno un sostituto. Nei piani tattici di Sarri infatti toccherà a Federico Bernardeschi entrare definitivamente nelle rotazioni in mediana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emre Can mette Ko una tifosa: Ecco la FOTO del referto

Emre Can, dalle stelle con Allegri al dimenticatoio con Maurizio Sarri

Eppure quando Emre Can è arrivato a Torino un anno e mezzo fa era stato salutato come un uomo in grado di fare la differenza. Un affare portato avanti da Fabio Paratici, che lo aveva convinto ad accettare Torino lasciando il Liverpool (poi diventato campione d’Europa). In teoria era arrivato per svecchiare la mediana, in pratica si è ritrovato fuori lui mentre Matuidi e Khedira sono ancora alla Continassa.

Già con Massimiliano Allegri aveva faticato a trovare spazio all’inizio anche perché in realtà nessuno gli ha mai trovato un ruolo fisso. Il tecnico livornese lo aveva utilizzato come centrale in mediana, al posto di Pjanic senza successo. Poi però la svolta, soprattutto con la grande prestazione nella rimonta contro l’Atletico Madrid in Champions.

L’addio di Allegri e l’arrivo di Sarri hanno cambiato tutto anche se in realtà inizoalmemnte non era così. Sulla lista dei partenti c’erano Khedira e Matuidi ma entrambi sono rimasti a Torino. E così sul mercato è finito il tedesco: il PSG ci ha provato a lungo, senza successo, e alla fine lui è rimasto. Ma finora ha totalizzato solo 8 presenze giocando dall’inizio in due gare. Nulla per chi, come lui, vuole andare agli Europei.