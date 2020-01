Calciomercato Inter, sfuma Giroud: accordo con un altro club italiano molto vicino

L’Inter di Antonio Conte sta cercando ancora una punta per completare un fantastico mercato di gennaio. Dopo l’arrivo di Young e Moses per le corsie esterne, la ciliegina è stata Eriksen. Il regista del Tottenham arriva con grandissime premesse e con la qualità tecnica necessaria a far compiere un salto di qualità al centrocampo dei nerazzurri. Già contro la Fiorentina in Coppa Italia, il danese ha disputato una manciata di minuti, ricevendo il caloroso benvenuto di San Siro. Marotta e Ausilio stanno lavorando fino all’ultimo per portare a Milano un attaccante. Politano è stato ceduto a titolo definitivo al Napoli, lasciando scoperto il ruolo di alternativa a Lautaro Martinez e Lukaku. Il nome individuato per coprire quella casella, era quello di Olivier Giroud, centravanti del Chelsea. L’accordo con il ragazzo c’è da tempo, manca però quello con il club inglese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cessione lampo: 27 milioni più bonus

Calciomercato Inter, sfuma Giroud: c’è l’accordo con un altro club italiano

Il tempo stringe e a quanto pare Giroud non arriverà all’Inter. Per lui è pronto un accordo con la Lazio, che ha deciso di puntare su di lui per tentare l’assalto al terzo scudetto della propria storia. Il club di Lotito ha trovato l’intesa con il Chelsea sulla base di 4 milioni di euro per il cartellino, considerando che andrà in scadenza a giugno 2020. L’offerta al giocatore è di 3,5 milioni annui per due anni, più opzione per la terza stagione. L’attaccante ha chiesto qualche ora per dare una risposta definitiva, ma molto probabilmente finirà per accettare, sbarcando ugualmente nella nostra Serie A.

Classe ’86, 34 anni da compiere il prossimo 30 settembre, Giroud ha vinto da protagonista il mondiale 2018 con la Francia, pur non segnando gol. Il suo lavoro di sponda è stato preziosissimo per Deschamp e lo sarebbe altrettanto per Simone Inzaghi che lo attende a braccia aperte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: parla Bartomeu