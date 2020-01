Nei prossimi mesi è atteso l’arrivo del sistema di pagamento Whatsapp Pay e l’Italia potrebbe essere uno dei primi paesi ad usufruirne

Nuovo annuncio da parte di Mark Zuckerberg durante la presentazione dei risultati finanziari. Di cosa si tratta? Whatsapp pay. Esso è un sistema di pagamento che la Facebook Inc. lancerà nei prossimi mesi mettendosi al pari di Google, Amazon, Apple, Samsung e Huawei. Questa decisione proviene principalmente da due ragioni: la prima è di mercato e si basa sul fatto che il pagamento digitale e mobile è il presente e sarà il futuro. La seconda ragione riguarda Libra, criptovaluta di Facebook. Infatti, dopo che PayPal, Stripe, eBay, Visa e Mastercard si sono tirate indietro, anche Vodafone ha abbandonato il progetto.

Il sistema è stato già testato nel 2018 in India, mentre nel 2019 sono state apportate delle modifiche burocratiche e tecnologiche ed ora si è pronti al lancio nei diversi paesi. Non si sa ancora quanti e quali, ma l’Italia potrebbe essere uno dei primi.

WhatsApp Pay, ecco come funziona

Il suo metodo di funzionamento si può dire si conosca già siccome dovrebbe essere simile a quelli già esistenti. Si basa sulla tecnologia UPI (Unified Payment Interface) Peer to Peer, piattaforma di pagamento che lavora in tempo reale per facilitare le transazioni interbancarie.

In sostanza WhatsApp Pay permette di effettuare pagamenti fra persone e di pagare nei siti di e-commerce che lo supportano. I pagamenti vengono effettuati attraverso il proprio account WhatsApp che è legato a un conto corrente o a una carta di credito.

