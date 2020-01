Apple, maxi multa: 837 milioni per violazione dei brevetti della California Institute of Technology

In meno di cinque ore di deliberazioni, una giuria della California ha deciso che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti relativi alla tecnologia Wi-Fi. Entrambe le aziende sono state condannate a pagare delle multe salatissime, nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari.

Gli avvocati di Caltech hanno sostenuto un ipotetico accordo di licenza nel 2010 per i chip utilizzati in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e altri prodotti che avrebbero portato a circa 1,40 dollari per dispositivo da Apple e 26 centesimi ciascuno da Broadcom. Tale calcolo è stato adottato dalla giuria per infliggere una multa di 838 milioni di dollari (circa 760 milioni di euro) per Apple e una sanzione di 270 milioni di dollari (circa 245 milioni di euro) per Broadcom.

L’università della California ha presentato la prima denuncia nel 2016, sostenendo la violazione di quattro brevetti relativi alla tecnologia di codifica e decodifica IRA / LDPC. Come si applica ai componenti utilizzati nei dispositivi Apple, l’IP copre i chip che supportano le tecnologie wireless 802.11n e 802.11ac.

Da parte sua, Apple ha affermato di utilizzare chip Wi-Fi comuni forniti da Broadcom. Poiché non ha sviluppato soluzioni di codifica e decodifica proprie che potrebbero violare l’IP di Caltech, la società si è dichiarata come semplice fruitore terzo, e non dovrebbe essere ritenuta responsabile per illeciti. Purtroppo per Apple, però, la giuria l’ha pensata diversamente.

“Siamo lieti che la giuria abbia riscontrato che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti di Caltech“, ha dichiarato il California Institute of Technology in una dichiarazione alla Reuters. “In quanto istituto di istruzione superiore senza fini di lucro, Caltech è impegnata a proteggere la sua proprietà intellettuale a sostegno della sua missione di espandere la conoscenza umana e favorire la società attraverso la ricerca integrata con l’istruzione”.

Apple, dal canto suo, ha dichiarato che farà appello alla sentenza.

Apple e Broadcom sono partner di lunga data e la scorsa settimana hanno siglato una coppia di accordi pluriennali per la fornitura di componenti wireless destinati a dispositivi come iPhone.

