Valentino Rossi sarà fuori dalla Yamaha per la prossima stagione! Arriva la scelta dell’azienda sui piloti per la MotoGP

Clamoroso annuncio della Yamaha che, per la prossima stagione della MotoGP, ha deciso i due piloti. Dopo aver comunicato il rinnovo del contratto di Maverick Viñales per i prossimi due anni, a breve dovrebbe essere il turno dell’ufficialità dell’ingaggio di Fabio Quartararo. Questo vedrà l’esclusione di Valentino Rossi che non correrà più per l’azienda giapponese. Al Dottore sarebbe stato offerto di correre con la Petronas, scuderia satellite, dove troverebbe Franco Morbidelli o Luca Marini. L’alternativa sarebbe quella del ritiro. Valentino però, poco tempo fa, già aveva fatto capire che si sarebbe preso tempo per fare le migliori riflessioni sulla questione.

Valentino Rossi, parla il manager Moto GP Pernat

Il manager della MotoGp, Carlo Pernat, ha parlato ai microfoni di Gpone.com di quanto sta accadendo in casa Yamaha: “Yamaha ha voluto fare una prova di forza e penso non ne abbia nemmeno parlato con Valentino. Se fino a ora lo avevano messo al corrente di tutte le loro decisioni, questa volta non l’hanno interpellato. L’idea che circola ora è quella di Valentino e suo fratello Luca Marini insieme, (in Petronas ndr), ma adesso è solo un’idea”.

LEGGI ANCHE—> Lapo Elkann e Cristiano Ronaldo insieme in affari: il nuovo progetto