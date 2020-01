Terremoto a Norcia nella notte, nuova scossa nella ciittadina umbra distrutta nel 2016. Tutti i dettagli su magnitudo e danni

Sono passati poco più di 4 anni dai terribili eventi sismici che hanno distrutto molte aree del centro Italia, ma la terra non smette di tremare. Nella notte si è avvertita una scossa di terremoto in Umbria, nella città di Norcia, resa famosa, purtroppo, per il sisma del 2016 che ha arrecato molti danni agli edifici. Torna la paura tra i cittadini della provincia di Perugia, nel bellissimo territorio della Valnerina, che in questi anni hanno dovuto lentamente ricostruire la propria vita dopo che il terremoto gli aveva tolto tutto.

Terremoto a Norcia, la terra torna a tremare nella notte: dettagli e magnitudo della scossa

La scossa, avvertita intorno alle 2 della notte, ha fatto registrare una magnitudo di 2.5. Niente a che vedere con quella 6.5 avvertita nel 2016, in una della zone ritenute più a rischio sismico di tutta Italia. Quattro anni fa era crollata la Basilica di San Benedetto, uno dei simboli più importanti della cultura europea cattolica, ed era stata quasi rasa al suolo la frazione, molto amata dai turisti, di Castelluccio di Norcia.

La scossa è avvenuta ad una profondità di 10 chilometri, con epicentro a 2 chilometri da Norcia. E’ stata avvertita anche nei comuni limitrofi come Cascia, Visso, Preci, Arquata del Tronto e Accumuli. Proprio ad Accumuli, nella giornata di martedì, è stato registrato un terremoto di magnitudo 1.2. Al momento non si sono verificati danni a cose o a persone.