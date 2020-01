Uno scontro terribile fra la Polizia e i Pompieri in Francia: il video sta facendo il giro del web e la dice lunga sul caos che c’è attualmente oltralpe

Sono immagini veramente pesanti, quelle che ci arrivano da Parigi. In Francia al momento sta nascendo un forte movimento di protesta per migliorare le condizioni dei lavoratori e gli scontri ormai sono all’ordine del giorno, ma vedere due “squadre” in divisa che si pestano fra loro è un’immagine davvero forte. Polizia contro Pompieri a Parigi, dove in questi giorni è in atto una manifestazione dei Vigili del Fuoco per ottenere migliori condizioni di lavoro. Gli scontri, secondo Bfmtv, sono scoppiati vicino a Place de la Republique, quando i vigili del fuoco hanno tentato di forzare un passaggio e i poliziotti hanno risposto con lanci di gas lacrimogeni.

Secondo quanto riporta Le Parisien, i manifestanti, vestiti di tutto punto con tanto di elmetti e attrezzature antincendio, hanno fatto crescere la tensione quando hanno tentato una deviazione dal percorso prestabilito. In quel momento la Polizia è dovuta intervenire per fermare i pompieri e da lì sono nati alcuni scontri anche piuttosto violenti, nel momento in cui i poliziotti hanno creato una barriera a bloccare il passaggio, per poi aprire gli idranti. Ne è nato lo scontro, sedato poi con i gas lacrimogeni.

Scontri con la Polizia: perché manifestano i pompieri francesi

Ma perché ci sono stati gli scontri con la Polizia? Una manifestazione, quella di Parigi, organizzata dai sindacati e che ha coinvolto i pompieri di tutto il Paese. L’obiettivo è quello di chiedere aumenti dell’organico, equipaggiamenti più moderni ed un aggiornamento dell’indennità di rischio, ferma dal 1990. Una protesta che arriva dopo un’altra analoga avvenuta tre mesi fa, ad ottobre, quando i Vigili del Fuoco bloccarono la circonvallazione della capitale francese. In questo caso migliaia di pompieri hanno manifestato martedì nella zona est di Parigi.

All’altezza di Place de la Republique, però, sono iniziate le tensioni e via ai primi scontri tra Polizia e Pompieri. La motivazione, il motivo scatenante della tremenda rissa che vediamo nel video in basso, la specifica la prefettura parigina su Twitter: “Blocco non consentito da parte di alcuni vigili del fuoco che non rispettano il percorso dichiarato”. E giù botte, come nel video che vi mostriamo.