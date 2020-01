Miriam Leone manda su di giri i fan che la seguono su Instagram postando una scollatura fin troppo esagerata

Miriam Leone, oltre ad essere una modella, è una delle attrici più apprezzate dal pubblico sia per la bellezza che per la bravura. Il suo ultimo lavoro è stato quello con la serie ‘1994’, sequel di 1993, nella quale ha interpretato la sexy e furba Veronica Costello.La serie è appunto ambientata nel 1994, situata principalmente tra le città di Roma e Milano. La trama riguarda gli scenari politici del tempo. Proseguono le inchieste giudiziarie passate alla storia con l’espressione Mani Pulite che portarono alla fine della Prima Repubblica, mentre si svolgono le prime elezioni politiche della cosiddetta Seconda Repubblica. E’ andata in onda su Sky Atlantic.

Miriam Leone, la scollatura esagerata – FOTO

Ora, però, la Leone pare avere in cantiere un nuovo lavoro in tv o al cinema del quale non ha voluto svelare tutto ma ha dato qualche indizio. Ha infatti pubblicato su Instagram una foto nella quale mostra un vestito stile fine ‘700 con una scollatura esagerata che ha fatto subito impazzire i fan: “Presto capirete…Coming soon. Thanks to my super squad”.

