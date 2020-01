Il Meteo italiano continua ad essere condizionato da alcuni flussi instabili. L’anticiclone però, resiste e non cede all’instabilità atmosferica.

Perde di forza l’anticiclone sulla penisola, sotto i colpi dei flussi instabili. Ma nonostante le varie incursioni di aria fredda, l’anticiclone non sarà distrutto ma subirà solamente una lieve flessione. Come vi abbiamo detto nei giorni precedenti, è stato un inverno difficile da individuare, visto che si sono avute temperature ben al di sopra della media, e condizioni atmosferiche non conformi alla stagione invernale.

Eppure in qauesti giorni, l’Italia dovrebbe subire una bella rinfrescata, grazie ad alcune piogge ed addirittura nevicate che si abbatteranno sul nostro paese. Le nevicate riguarderanno soprattutto le vette alpine, mentre le piogge colpiranno su Val Padana e su gran parte del Triveneto. Nel corso della giornata, invece, troveremo piogge più intense sulla Liguria e sulla Toscana. Andiamo ad analizzare nello specifico la giornata odierna.

Meteo, mercoledì 29 gennaio

Quella di oggi, però, non sarà una giornata semplice. Infatti dopo le piogge dei giorni scorsi, questa dovrebbe essere una giornata di transizione, segnata da alcune piogge e zone dove invece il sole continuerà a farla da padrone. Ci troveremo, quindi, in un contesto di grande variabilità sul nostro paese. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sulle regioni del Nord Italia, torna il sole su gran parte delle regioni. Come sempre troveremo qualche nebbia o foschia sulla Val Padana, ma anche sul Trentino Alto-Adige. Mentre invece nuvolosità irregolari toccheranno i cieli alpini. In Liguria continuerà ad esserci qualche pioggia residua. Le temperature invece sono in lieve rialzo, con massime dai 10 ai 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, le piogge presenti nella giornata di ieri in e su Lazio ed in Umbria saranno in dissoluzione. Mentre invece qualche piovasco locale potrà bagnare Sardegna e Toscana. Sulla costa adriatica troveremo una situazione meteorologica migliore, con il sole che la farà da padrone. Qui le temperature restano stabili, con massime dai 13 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, troveremo una situazione di grande variabilità, specie tra Campania e Calabria. Qui infatti potrebbero verificarsi delle locali piogge ed i cieli sereni saranno occupati da una nuvolosità irregolare nel corso della giornata. Altrove invece ci sarà bel tempo senza probabilità di pioggia. Le temperature non subiranno variazioni, con massime dai 15 ai 18 gradi.

