Luigi Berlusconi, l’ultimogenito di Silvio Berlusconi, ha annunciato il suo imminente matrimonio. Conosciamo meglio la sua futura sposa Federica Fumagalli

Si sono conosciuti nove anni fa alla Bocconi, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, mentre entrambi stavano intraprendendo i primi passi della loro carriera. Da allora fu subito amore e non si sono mai lasciati.

Quindi, dopo una relazione davvero molto lunga e intensa, il figlio di Veronica Lario e Silvio Berlusconi ha deciso di essere pronto a fare il grande passo e chiedere la mano della sua ragazza. Il fidanzamento ufficiale sembra essere avvenuto proprio il giorno di Natale, secondo Alfonso Signorini, che ha pubblicato la notizia su “Chi”.

Il matrimonio è atteso per l’estate 2020. Mentre tutti quanti, soprattutto le rispettive famiglie dei ragazzi, aspettano il lieto evento, il Cavaliere già anticipa quale sarà il suo regalo per i promessi sposi: la sua villa a Milano, in via Rovani (pieno centro). Un nido d’amore, dunque, dove mettere radici e gettare le basi per una nuova vita piena di felicità.

Federica Fumagalli: chi è la new entry della casata Berlusconi?

Originaria di Sirone, in provincia di Lecco, Federica Fumagalli ha frequentato la Bocconi di Milano ed è lì che è iniziata la sua storia d’amore con Luigi Berlusconi. Di lei non si sa molto altro, se non che è un’esperta di Comunicazione, lavora come PR per i locali più alla moda di Milano e a ottobre ha annunciato di essere incinta.

Il resto è avvolto da un alone di mistero, dal momento che la Fumagalli tiene un profilo basso. Lei e Luigi si sono mostrati al pubblico, per la prima volta, soltanto nel 2019 e, in generale, la ragazza non è molto attiva sui social, o quantomeno non ama mettere in vetrina la sua vita privata.

