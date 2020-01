Dopo le elezioni in Emilia Romagna ed in Calabria, andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti elettoriali in Italia in questo 2020.

Le elezioni in Emilia Romagna ed in Calabria hanno risvegliato l’interesse politico da parte degli italiani. Infatti proprio qui è cresciuta l’affluenza alle urne, specie in Emilia Romagna dopo la convincente vittoria di Bonaccini.

Ma queste non saranno le uniche due regioni che andranno al voto in questo anno che è appena iniziato. Andiamo quindi a vedere quali sono le regioni pronte a tornare alle urne e come potrebbe cambiare il panorama politica nazionale.

Elezioni, si torna alle urne in sei regioni

Dopo Emilia Romagna e Calabria, sono ben sei le regioni pronte aò ritorno al voto e sono: Veneto, Liguria, Toscana e Marche, Campania e Puglia.

Ma non solo, durante quest anno saranno chiamati al voto anche i cittadini di due metropoli come Roma e Napoli, oltre che Terni.

Nella Capitale, sarà il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a correre per lo scranno lasciato libero dal neo commissario europeo Paolo Gentiloni. A sostenerlo ci sarnno i Dem, Italia Viva, Sinistra italiana, Psi, Articolo 1.

Contro Gualtieri, Giorgia Meloni annuncia che lo sfidante sarà Maurizio Leo per le elezioni suppletive di Roma.

Mentre invece a Napoli le elezioni suppletive sono necessarie dopo la morte di Franco Ortolani, senatore del M5S. Per sostituirlo, il centrosinistra avrebbbe raggiunto l’accordo per schierare Sandro Ruotolo nella carica lasciata vuota.

Infine per Terni, le elezioni ci saranno per decidere il sostituto al Senato di Donatella Tesei, diventata oramai presidente della regione Umbria.

In questo 2020, si andrà alle elezioni anche per decidere i sindaci di alcune città, come: Aosta, Arezzo, Reggio Calabria, Trento, Venezia. La data per le elezioni del nuovo sindaco, saranno scelte nell’arco temporale tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

L.P.

