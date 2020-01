Diletta Leotta: Le Foto del 2020 che hanno fatto il Botto su Instagram e che hanno conquistato tutti i fan della bellissima conduttrice di DAZN.

E’ sicuramente una delle donne più affascinanti e corteggiate del panorama televisivo italiano e i quasi 6 milioni di follower disusono un dato inequivocabile in tal senso. La bellissima conduttrice di DAZN ha conquistato proprio tutti grazie ai bellissimi scatti che la immortalano in diverse parti del mondo e con mise sempre intriganti.

Ora la bellissima catanese si appresta a indossare i panni della valletta nel corso del Festival di Sanremo 2020, in programma dal 4 all’8 febbraio al teatro Ariston. Un’ottima notizia per tutti i suoi corteggiatori, che avranno modo di vederla anche in occasione della kermesse canora più importante del nostro paese.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta alza il vestito e scopre le lunghissime gambe – FOTO

Diletta Leotta, gli scatti migliori del 2020 su Instagram

Per l’occasione, abbiamo provato a racchiudere in un video quelle che sono le Foto di Diletta Leotta che hanno avuto più successo su Instagram in questo 2020. Tutti scatti straordinari, che evidenziano la linea perfetta dell’ex di Sky Sport che conferma di essere uno dei personaggi femminili più amati della tv italiana. Foto durante le quali si allena, immagini che la immortalano mentre festeggia il nuovo anno o ancora scatti in riva al mare. Ecco il VIDEO delle migliori foto di Diletta in questo 2020:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta: “Sono Pronta a Scendere in Campo e a Giocare” – VIDEO