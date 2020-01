Il Coronavirus proveniente dalla Cina sta stravolgendo tutto il mondo. Voli sospesi e borse in calo, ecco gli effetti negativi sull’economia

In questi giorni, in tutto il mondo, non si parla altro che di Coronavirus, l’infezione virale proveniente dalla Cina, che sta provocando morti e terrore. L’epidemia, localizzata soprattutto nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, ha già causato 132 morti e quasi 6000 casi confermati in tutto il mondo (più della Sars del 2003). Tantissime le iniziative e i comportamenti di prevenzione adottati da molti Paesi, che spesso sfociano anche in psicosi collettiva.

Coronavirus, gli effetti negativi dell’epidemia in Cina: voli sospesi e borse in calo

Ai tempi della globalizzazione un evento virale come questo coinvolge inevitabilmente tutto il mondo. Non solo a livello di salute, ma anche e soprattutto a livello economico e di scambi commerciali. Ad esempio, è arrivata la notizia, riportata da ‘Sky News’, che la British Airways ha sospeso i voli verso la Cina a causa dell’epidemia e nella notte sono ripartiti gli aerei da Wuhan per rimpatriare gli stranieri, soprattutto americani e giapponesi, rimasti bloccati nella città interessata.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe pensando di interrompere addirittura tutte tratte con la Cina, mentre alcune compagnie americane hanno già soppresso alcuni voli. Anche il governo di Hong Kong ha ridotto i viaggi ferroviari sulla linea ad alta velocità e dimezzato i voli.

Virus in Cina: borse in calo, Toyota sospende la produzione

Tutto questo caos mondiale sta avendo importanti ripercussioni anche sul mondo della finanza. Terminato il Capodanno cinese, la Borsa di Hong Kong ha riaperto con una perdita del 3%, trascinata proprio dal ribasso dei titoli delle compagnie aeree, di aziende tecnologiche e del lusso. La Toyota, multinazionale giapponese, ha deciso di sospendere tutta la produzione in Cina almeno fino al prossimo 9 febbraio, mentre la catena di caffetterie Starbucks, così come McDonald’s, ha chiuso momentaneamente circa le metà dei negozi in Cina.