Coronavirus, gli esperti del CSSE hanno ideato una mappa che si aggiorna in tempo reale per monitorare tutti i casi di contagio nel mondo.



Coronavirus, al momento in cui chiudiamo questo articolo sono già quasi 4700 i casi accertati di contagio nel mondo. Come facciamo a saperlo con certezza? Grazie ad un sito crearto dagli scienziati del CSSE (Center for Systems Science and Engineering). Lo aggiornano live una mappa online per monitorare la situazione della diffusione mondiale del Coronavirus scoperto per la prima volta nella città di Wuhan.

Lauren Gardner, professore di ingegneria civile e condirettore della CSSE, ha iniziato la mappatura una settimana fa. Il sito, oltre a tracciare la diffusione del virus, tiene aggiornati sui decessi e sui casi confermato. Si possono scaricare anche i dati.

Coronavirus, non solo la Cina colpita Moltissimi altri Paesi con casi accertati



Coronavirus, il Paese più colpito rimane la Cina con oltre 4610 casi accertati e 106 morti. Ma il virus si sta diffondendo a macchia d’olio non solo in Oriente. Thailandia, Hong Kong, Waiwan, Giappone. Ma anche Australia, Usa, Francia (con 3 casi), Canada e Germania.

Come si può vedere dall’immagine (clicca qui per aprire il grafico) i contagi sono evidenziati con pallini rossi. Più grandi sono le dimensioni, maggiore è la concentrazione delle vittime. Premendo + o – si accede ai singoli casi che possono essere analizzati con un dettaglio che va dalla singola regione alla città. In alto a sinistra vi sono sia il numero dei contagi che l’ultima ora di aggiornamento. A destra invece il numero dei morti e le persone ricoverate. In basso a sinistra un grafico con l’andamento del contagio in Cina e nel resto del mondo.

I dati vengono costantemente raccolti dai principali enti sanitari internazionali e nazionali tra cui OMS, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani, l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), i CDC China; NHC e DXY.