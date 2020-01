Le Iene, nel loro prossimo appuntamento, ripercorreranno il caso di Chico Forti, imprenditore italiano che al momento sta scontando un ergastolo, negli Stati Uniti, per aver ucciso un uomo. L’uomo si è sempre dichiarato innocente

Giovedì 30 gennaio, le Iene presenteranno una puntata speciale dedicata al caso di Chico Forti, imprenditore italiano che si dichiara vittima di un tragico errore giudiziario. A ripercorrere, passo passo, tutta la vicenda sarà la iena Gaston Zama, che da tempo sta costruendo un’inchiesta per fare luce su tutte le cose poco chiare che sono rimaste in sospeso.

Cronaca dei fatti, resoconto delle prove raccolte dalla polizia, interviste ai giuristi coinvolti e testimonianze delle persone più vicine al condannato: questi saranno i momenti della serata che culminerà con la rivelazione di nuovi elementi.

Riascolteremo l’avvocato Lorenzo Matassa, sempre convinto della non validità della sentenza per mancanza di alcuni documenti fondamentali. Inoltre, vedremo l’incontro tra Forti e i suoi figli, nel penitenziario dove l’imprenditore sta scontando un ergastolo. L’episodio promette di essere carico di informazioni, di elementi chiarificatori, ma soprattutto di momenti toccanti.

Chico Forti è un assassino o la vittima di un errore giudiziario?

Ma chi è il protagonista di questa storia assurda? Chico Fortiè ex produttore televisivo e atleta di windsurf. Ha partecipato, infatti, a molti campionati mondiali, vincendo il Campionato di Vela italiano nel 1990. All’epoca dell’omicidio, Forti viveva a Miami e stava cercando di concludere l’acquisizione di un Hotel, il Pikes, di proprietà del padre della vittima. Dale Pike viene trovato morto sulla spiaggia nel 1998, Chico Forti viene accusato di essere l’assassino e nel 2000 viene condannato.

Non soltanto Forti dichiara la sua innocenza, ma gli inquirenti italiani hanno da sempre cercato di far riaprire il caso, senza successo per via dei blocchi da parte della legislazione statunitense.

I personaggi famosi che hanno appoggiato il caso di Chico

Anche molte personaggi dello show business italiani, come Jovanotti e Fiorello, si sono interessati alla vicenda. In molti hanno parlato del caso Forti come di un grave errore giudiziario, coperto ancora oggi da molte ombre. Se così fosse, Chico Forti sarebbe una vittima del sistema, che da quasi vent’anni aspetta e merita di ottenere giustizia.

Per avvicinarci alla verità, possiamo seguire lo speciale delle Iene in onda domani sera. E forse riusciremo a rispondere a questa domanda: Chico Forti è assassino o vittima?