Calciomercato Roma, è fatta: il capitano ceduto in Spagna al Valencia per circa 15 milioni di euro

Il calciomercato sta entrando nelle ultime concitatissime ore, con molti affari in via di definizione. Anche in casa Roma, il direttore Petrachi ha il suo bel da fare. Tra gli acquisti chiesti da Fonseca per completare la rosa dopo gli infortuni di Zaniolo e Diawara, e la necessità di reperire i fondi necessari attraverso le cessioni. In entrata il primo colpo è stato Ibanez proveniente dall’Atalanta, per una cifra complessiva di 10 milioni pagabili in due anni (prestito iniziale di 18 mesi). Il centrale brasiliano si è già allenato a Trigoria ed è pronto a ritagliarsi un posto da qui a giugno.

Sulla mediana, reparto falcidiato dalle assenze, si sono concentrati i maggiori sforzi della società giallorossa. Il ds salentino ha chiuso per Carles Perez del Barcellona, proprio nelle ultime ore. L’esterno mancino che dovrebbe prendere il posto di Zaniolo, arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato la prossima estate a 15 milioni, bonus compresi. E’ stata esclusa la “recompra” chiesta inizialmente dai catalani, che manterranno comunque un diritto di prelazione.

Sempre dalla Spagna arriva l’altro rinforzo in mezzo al campo. Si tratta di Gonzalo Villar, regista dell’Elche, sotto il controllo del Valencia. Il ragazzo è sbarcato a Fiumicino nella serata di ieri e verrà pagato poco più di 5 milioni.

Calciomercato Roma, è fatta: Florenzi ceduto al Valencia

Proprio con il Valencia, però, l’affare sembra essere più articolato. Si perchè il via libera su Villar, che poteva essere riscattato dagli spagnoli per solo 1 milione, è correlato all’affare Florenzi. Il capitano della Roma, sulla lista dei partenti ormai da mesi, ha raggiunto un accordo totale con i “pipistrelli” per andare a giocare nella Liga. I due club stanno limando gli ultimi dettagli per il valore del cartellino, che si dovrebbe aggirare sui 15 milioni complessivi. Alessandro Florenzi, dopo aver dato il suo consenso, è pronto a volare in Spagna per mettere nero su bianco la firma del contratto e iniziare una nuova avventura.

