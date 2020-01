Brusca frenata per il calciomercato della Juventus: il grande scambio con il PSG sta per saltare. Ecco il motivo dello stop alle trattativa

Archiviata la brutta sconfitta contro il Napoli, la Juventus si prepara per il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. L’ attenzione della società bianconera, però, non è rivolto soltanto alle questioni di campo, ma anche agli ultimi giorni di calciomercato. Il ds Fabio Paratici sta sistemando le cessione di Emre Can, sempre vicino al Borussia Dortmund, ma ha sempre affermato che non erano in corso nessuna trattativa in entrata.

Calciomercato Juventus, salta lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il PSG: ecco il motivo dello stop

L’unico modo per far arrivare nuovi giocatori a Torino era attraverso degli scambi. Nei giorni scorsi sembrava in dirittura d’arrivo quello tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa con il Paris Saint-Germain, ma la trattativa si è bloccata. I due giocatori avevano già trovato l’accordo con i nuovi club, ma l’affare ha avuto un brusco e, forse, definitivo stop.

I motivi della frenata sarebbero dovuti al nuovo infortunio di Danilo, che ha accusato un problema muscolare nella gara di Coppa Italia contro la Roma, e dovrà restare per un po’ di tempo ancora ai box. De Sciglio è ritenuto dalla Juve e da Sarri un terzino molto duttile e affidabile in entrambe le fasce, visto che può dare il cambio anche ad Alex Sandro sulla corsia di sinistra. Inoltre, le condizioni di Kurzawa sono un’incognita, visto che il 27enne francese è reduce da un infortunio e finora è stato poco impiegato dai parigini. Conferme arrivano anche dalla Francia, dove ‘Rmc Sport‘ parla di posizioni lontane trattativa ormai tramontata. Sarebbero stati, dunque, i bianconeri ad avere un ripensamento e a fare un passo indietro.