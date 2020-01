Belen Rodriguez, rispunta una vecchia foto in cui la show-girl è super attraente. E c’è un dettaglio da urlo: l’argentina, nell’istantanea, è senza slip.

Belen Rodriguez, rispunta una vecchia foto che riscalda il web. Sui social, scavando un po’ negli archivi Instagram della show girl, abbiamo infatti ripescato una foto che forse a molti sarà sfuggita. Ma non a noi. E ci ringrazierete.

Belen Rodriguez, rispunta una foto indimenticabile

Perché nello scatto spunta la bella argentina in una posa super attraente. Si tratta di un’immagine relativa al 26 giugno 2019, quando la sudamericana si esibì nella circostanza per il noto marchio ‘Cotril’. Nell’occasione, la donna appare di lato col corpo e con dei tacchi vertiginosi e particolare.

Ma c’è un dettaglio che fa venire davvero il capogiro. Un particolare non sfuggito affatto all’epoca e che ritorna bollente anche adesso: Belen, in questa foto è “nature”. Inevitabile i commenti scatenati degli utenti. “Complimenti per la tua bellezza e la tua sensualità”, scrive qualcuno. “Belen,ecco una foto che mette in risalto tutta la tua vera bellezza!”, si legge. E ancora: “E’ bella da morire Belen” oppure “arte”.

Ci sono commenti in più lingue straniere. Perché Belen, si sa, mette d’accordo tutti. Uomini e donne. E ci potete scommettere: presto, molto presto, questa foto tornerà a fare il giro della rete. Perché si sa: le cose belle non vanno mai dimenticate. E ogni tanto bisogna riguardarle.

