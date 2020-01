Uomini e Donne, un lutto terribile per Carla Vellli che è stata tronista nel 2006 e ancora oggi è ricordata dal pubblico: è morto l’ex compagno.

Uomini e Donne, un terribile luttto ha colpito l’ex tronista Carla Velli che è ancora ricordata dal pubblico del people show di Cabale 5. Improssivamente è mancato Matteo Voltolina, ex compagno della donna e padre del suo primo figlio.

L’uomo, 38 anni, sabato scorso è stato trovato morto nella camera di un ostello di lusso a Mestre, non lontano da dove viveva. Voltolina era molto conosciuto a Venezia e dintorni, anche perché figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina, storico marchio di gioielli, accessori e oggettistica in vetro artistico.

Il personale dell’ostello, nella tarda mattinata di sabato, ha provato più volte invano ad entrare in camere senza riiuscirci. E l’uomo dall’interno non rispondeva in nessun modo. Quindi è scattata la procedura per entrare nella stanza e la tragica scoperta. Voltolina si trovava ancora in pigiama, vicino al letto, senza vita. Nonostante la chiamata al 118 e l’intervento del personale sanitario non c’è stato nuilla da fare.

Carla Valli, le struggenti parole per ricordare il suo ex compagno



Uomini e Donne, sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Matteo Voltolina, ex compagno della tronista Carla Velli. In queste ore circolano divrse ipotesi, dal malore improvviso all’overdose di farmaci (quindi un gesto volontario) ma è ancora presto per dire con certezza quello che è successo.

Voltolina, che abitava in Campo San Maurizio, aveva deciso di dormire in terraferma. Secondo le testimonianze era rientrato attorno alle tre di notte, aveva saldato il conto e detto che sarebbe partito la mattina presto. Quindi nulla che facesse presagire un eventuale gesto volontario da parte sua.

Il dramma della famiglia di Matteo Voltolina è anche quello di Carla Velli che ha voluro ricordare l’ex compagno con uno straziante post: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.

La coppia due anni fa aveva avuto un figlio, Emanuele, dopo 4 anni di convivenza. I due sembravano destinati aal matrimonio, come facevano intuire anche le paroe della bellissima Carla. E invece dopo un litigiom l’armonia tra Carla e Matteo si era rotta portano alla separazione. Fino a questa tragico epilogo che nessuno poteva immaginare.