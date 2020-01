Superenalotto, a quattro mesi dall’ultima vincita piena, questa sera il ‘6’ è stato centrato in una rivevitoria di Arcola, in provincia di La Spezia.

SuperEnalotto, il ‘6’ rende milionaria Arcola (in provincia de La Spezia) con una vincita da 67.218.272,10 euro. Come informa la Sisal, la vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Il Quadrifoglio in strada provinciale, 288.E il vincitore ha giocato una schedina da 2 euro.

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di sabato 25 gennaio

L’ultimo “6”, da 66,4 milioni, era stato centrato il 17 settembre 2019 a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre il 13 agosto 2019 è stato realizzato il Jackpot più alto nella storia del gioco, con i 209 milioni vinti a Lodi.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 28 Gennaio 2020

Ecco i sei numeri estratti: 16 21 33 50 57 89

Numero Jolly 52

Superstar 26

Estrazioni del Lotto di oggi 28 Gennaio 2020 ore 20.00

BARI 41 2 9 49 68

CAGLIARI 10 81 6 52 5

FIRENZE 82 28 84 71 89

GENOVA 60 36 40 47 46

MILANO 15 87 58 13 1

NAPOLI 72 42 38 79 74

PALERMO 28 11 88 72 24

ROMA 61 84 3 5 19

TORINO 58 64 37 21 14

VENEZIA 81 34 17 56 12

NAZIONALE 89 21 25 1 22

10 e Lotto: estrazione serale del 28 Gennaio 2020

2 6 9 10 11

15 28 34 36 41

42 58 60 61 64

72 81 82 84 87

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 2

I 5 simboli di Simbolotto del 28 Gennaio 2020

Ruota di Bari

31-ANGURIA

36-NACCHERE

35-UCCELLO

33-ELICA