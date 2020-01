Stadio Roma, accordo tra Friedkin e Caltagirone: ecco dove nascerà il nuovo campo che ospiterà le gare interne della compagine giallorossa.

Svolta improvvisa per quel che riguarda il nuovo stadio della Roma, che prenderà il posto dell’Olimpico e che ospiterà le gare interne del club giallorosso. Secondo quanto riferito in queste ore dal portale ‘Affari Italiani’, il futuro proprietario della Roma, Dan Friedkin, avrebbe infatti raggiunto l’accordo definitivo con Gaetano Caltagirone avrebbero raggiunto l’accordo per la creazione, concessionario dei terreni dell’Università di Tor Vergata. Esisterebbe già un’intesa di massima e ormai mancherebbero solo le firme.

Stadio Roma, accordo tra Friedkin e Caltagirone: i dettagli

Lo stesso Caltagirone, tra le altre cose, avrebbe assistito al derby tra Roma e Lazio di domenica scorsa trovando così l’accordo con l’imprenditore e produttore cinematografico statunitense, che si appresta a diventare il nuovo numero uno della società capitolina. I terreni dell’Università di Tor Vergata sarebbero già nella piena disponibilità del consorzio di imprese della Vianini Lavori e, dunque, si potrebbe agire anche senza attendere la Legge sugli Stadi, la dichiarazione di pubblica utilità del Comune di Roma e l’iter urbanistico della conferenza dei Servizi e della variante al Piano Regolatore”.

