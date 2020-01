Ritorno al Futuro con la sua trilogia ha fatto innamorare miglioni di spettatori e ha avuto un simbolo vero, la mitica DeLoreamn DMC-12. Ora la rivedremo in strada.

Se Ritorno al Futuro ha fatto innamorare milioni di spettaori in tutto il mondfo è anche per uno dei suo simboli. La mitica DeLorean DMC-12 che permetteva al suo protagonista, Marty McFly, di viaggiare nel tempo. All’epoca il regista Robert Zemeckis aveva puntato su un modello di auto sportiva iconica, uscita di produzione nel 1983. Presto però potrebbe tornare in strada.

Non lo ricordano in molti, ma quel modello di auto sportiva così particolare, con la sua apertura ad ali di gabbiano, ha un padre tutto italiano. Fu disegata infatto dal genio torinese Giorgetto Giugiaro che la rese unica al mondo per le sue forme. Ma aveva anche un motore potentissimo per l’epoca, capace di arrivare da 0 a 85 chilometri in 8,8 secondi.

Già nel 2016 la DeLorean avrebbe potuto tortnare in produzione dopo un lungo stop da pare della Casa che l’aveva ideata. Ma allora l’ente americano di controllo sulla sicurezza aveva bloccato il progetto. Ora però la DeLorean sembra volerci riprovare grazie all’applicazione delle Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Si tratta di una legge che permette alle piccole Case automobilistiche di far uscire dalla fabbrica massimo di 325 auto all’anno. Proprio il numero su cui punta il produttore.

DeLorean, il nuovo modello avrà un motore ancora più potente



Ma come sarà la nuova DeLorean-DMC12, sempre che si chiami ancora così? Intanto verrà aggiornato il motore, che dovrebbe avere una potenza di circa 350 cavalli. Inoltre le nuova vettura presenterà tecnologia moderna come l’ABS e il controllo della trazione, oltre al servosterzo. Sono annunciati anche sedili elettrici e riscaldati, Bluetooth e compatibilità con tutti gli smartphone.

Inolrtre saranno aggiornati i dispositivi di connettività e sicurezza, per adeguarli agli standard moderni. E il prezzo? Dovrebbe essere fissato attorno ai 100mila dollari, anche se non è ancora chiaro a quale mercato sarà destinata. Ma chi si aspettasse di trovare all’interno la macchina del tempoo di Doc Brown rimarrà deluso. Quella è entrata direttamente nella storia e lì rimane.