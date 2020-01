Svolta storica per il Portogallo. Infatti il governo di Antonio Costa cambia il regime fiscale, imponendo una tassa del 10% alle pensioni degli stranieri.

Arriva una svolta storica per il governo portoghese. Infatti sono state ridotte le agevolazioni fiscali per i pensionati stranieri che scelgono di trascorrere il resto dei propri giorni in Portogallo.

Una proposta quella passata, partita proprio dal Governo Socialista di Antonio Costa dopo un emendamento della finanziaria 2020. La nuova riforma prevede una tassa del 10% per tutti i pensionati stranieri che risiedono in terra portoghese.

La svolta è storica, visto che fino ad oggi, i residenti stranieri in terra portoghese godevano della totale esenzione delle tasse da oltre 10 anni. Costa però ha chiarito che l’accorgimento fiscale sarà applicato solamente ai nuovi arrivati e non agli stranieri già in Portogallo.

La reazione degli imprenditori nel mondo edilizio, però, non è stata delle migliori. Infatti è arrivata la dura critica di Luis Lima, leader dell’associazione degli intermediari immobiliari che ha commentato: “Scoraggiare gli investimenti stranieri è un crimine contro la nazione“.

Portogallo, dal 2009 un paradiso fiscale per i pensionati

Ma la trasformazione del Portogallo in paradiso fiscale è avvenuto solamente nel 2009, quando il paese in piena crisi finanziaria, decise di incentivare il programma che consentiva agli “immigrati economici” di percepire per intero i loro assegni previdenziali senza pagare un euro di tasse.

La riforma ebbe un successo enorme, con almeno 27mila persone che hanno fatto i bagagli per dirigersi in terra iberica. Nel 2019 gli italiani emigrati in Portogallo sono ben 2.897, mille in più rispetto al 2018.

La riforma però ha portato anche un grande cambiamento dal punto di vista economico, con l’economia che è tornata a girare e prezzi aumentati per le zone più in del paese. Costa così ha preso il provvedimento significativo di mettere un’imposta al 10% sia per spegnere le critiche che vedono i pensionati stranieri favoriti, sia per non scoraggiare troppo i futuri pensionati economici.

L.P.

