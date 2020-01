McLaren 600 LT, una supercar da oltre 300 km/h, impressionante su strada e … anche negli effetti scenici

Una hypercar da sogno come tutte quelle prodotte dal marchio inglese. La McLaren 600LT è uno dei modelli più performanti realizzati dalla casa di Woking che ha nella Speedtail, una delle supercar più veloci mai realizzate con oltre 400 km/h di velocità massima dichiarata. La 600LT si ferma a “soli” 330 km/h, un “bolide” con un’accelerazione 0-100 in appena secondi, non certo alla portata di tutti e che non passa di certo inosservato in strada.

La particolarità della McLaren 600LT che la rende un’auto unica nel suo genere è la presenza di due scarichi nella parte posteriore dove è collocato il motore. Una caratteristica che non si limita solo al design e che può produrre un effetto scenico di grande impatto, quasi da fantascienza. Siete curiosi di scoprirlo ?

McLaren 600LT, le fiamme dagli scarichi

A sperimentarlo è stato il proprietario di una 600LT che ha deciso di condividere la sua performance con un video. Come si può sentire dalle immagini, il pilota si diverte a “stimolare” la sua supercar personale, sollecitandone il motore con una serie ripetute di accelerazioni a veicolo fermo.

Il rombo del motore della McLaren è un suono celestiale per gli appassionati delle auto sportive. Ma non è tutto. Quando il motore sale ripetutamente di giri, ecco fuoriuscire dagli scarichi, lingue di fuoco che diventano sempre più alta con l’incedere delle accelerazioni. Un effetto adrenalinico, tutto da vedere e gustare con la voglia di emularlo.

Anche senza le fiamme, il motore della McLaren è affascinante. Avvicinandosi agli scarichi, infatti, sembra quasi la bocca di un drago pronta ad esplodere e a lanciare le fiamme all’esterno.

Volete vederlo e sentirlo ? Eccolo …