Un vecchio cartone animato aveva profetizzato la morte di Kobe Bryant che ha perso la vita domenica scorsa

Kobe Bryant è morto la scorsa domenica insieme alla figlia 13enne Gianna-Marie a seguito dello schianto dell’elicottero sul quale i due viaggiavano con altre 9 persone. Rapidamente la notizia ha fatto il giro del mondo ed ha sconvolto milioni di persone, tra cui fan e colleghi. In questi giorni, inoltre, stanno venendo a galla profezie su profezie riguardo proprio la morte dell’ex cestista. Tra queste, una delle più macabre riguarda il cartone animato Legend of Chamberlain Heights.

Kobe Bryant, la profezia del cartone animato – VIDEO

Il giocatore nel 2016 era stato protagonista di un episodio della serie animata nel quale, per l’appunto, finiva ucciso. Il video è stato recuperato in Internet ed è diventato subito virale. La cosa che sconvolge ancor più è che la dinamica dell’incidente rispecchia quasi totalmente la realtà.

Nella puntata di Legends of Chamberlain Heights, Bryant viaggiava su di un elicottero insieme ad i suoi trofei sportivi. Successivamente si schianta in un luogo simile ad un deserto ed incontra tre personaggi che si avvicinano a lui che nel frattempo non riesce ad uscire da sotto le lamiere. Gli altri vogliono aiutarlo a patto, però, che passi prima le coppe da cui Bryant non vuole separarsi. Infine, l’ex cestista muore perché il serbatoio dell’elicottero esplode. Il video dura 17 secondi ed è stato caricato il 26 gennaio, ad ora ha raggiunto oltre 70 mila visualizzazioni.

