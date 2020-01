Coronavirus, le vittime salgono a 106: migliaia di nuovi contagi in Cina

Il bilancio delle vittime del focolaio di coronavirus in Cina è salito a 106 e 1.771 nuovi contagi sono stati confermati dalle autorità cinesi martedì mattina.

Il numero totale di casi confermati è salito a quasi 4.500 nella sola Cina, con 26 nuovi decessi segnalati nel paese martedì. La maggior parte di coloro che sono deceduti provengono dalla provincia di Hubei, nell’epicentro dell’epidemia.

Oltre alla trasmissione aerea, il coronavirus può essere diffuso attraverso il contatto fisico, ha detto martedì la National Health Commission (NHC) della Repubblica Popolare cinese.

Il periodo di incubazione del nuovo virus è stato in media da tre a sette giorni, con un massimo di 14, ha affermato il NHC, aggiungendo che il ceppo di coronavirus era dell’85% simile alla sindrome respiratoria acuta grave (Sars).

Parlando a una conferenza stampa tenutasi martedì a Pechino, Jiao Yahui, capo dell’ufficio di amministrazione medica della National Health Commission, ha affermato che la carenza di forniture mediche è stata un grave ostacolo agli sforzi della Cina per contenere l’epidemia e curare le persone infette.

Jiao ha detto che la Cina stava inviando circa 6.000 personale medico a Hubei da tutto il paese, con oltre 4.000 già lì e altri 1.800 che dovrebbero arrivare entro martedì sera, a lavorare a Wuhan e in altre sette città della provincia. Nell’epicentro del contagio, erano disponibili oltre 10.000 posti letto ospedalieri per accogliere il numero crescente di pazienti, ha affermato.

Ma Jiao ha ammesso che parte del personale extra non può essere distribuito in modo efficace. Questo è dovuto alla mancanza di forniture mediche come indumenti protettivi.

I funzionari della sanità pubblica americana hanno dichiarato lunedì che 110 persone malate sono state poste sotto osservazione per determinare se sono state infettate dal coronavirus cinese.

Funzionari dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno affermato che le “persone sotto inchiesta” (PUI) provengono da 26 stati. Tutti si sono recati in viaggio verso l’epicentro dell’epidemia, Wuhan, oppure erano venute a contatto con pazienti infetti confermati.

Il numero “aumenterà”, ha dichiarato Nancy Messonnier, direttrice del Centro nazionale per le immunizzazioni e le malattie respiratorie del CDC, in un briefing dell’agenzia.

Ma il rischio immediato per la salute per il pubblico americano è rimasto basso. Nello specificarlo ha aggiunto: “In questo momento negli Stati Uniti, questo virus non si sta diffondendo nella comunità”.

Nel frattempo, altri paesi stanno valutando i propri piani per il virus, con la Germania che si unisce ad altri stati europei con strategie per far tornare i loro cittadini da Wuhan, che rimane attualmente bloccata. Anche l’Italia starebbe valutando delle soluzioni in materia di rientro di persone impegnate nel paese asiatico.

