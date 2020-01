Coronavirus, caso sospetto a Napoli: cinese ricoverato al ‘Cotugno’ dopo essere giunto al pronto soccorso con febbre alta, diarrea e mal di pancia.

Nuovo caso sospetto di Coronavirus, questa volta in Italia. Un uomo cinese di 28 anni – secondo quanto riferito in queste ore da ‘ottopagine.it’ – si sarebbe presentato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Pellegrini’ a causa di febbre alta, diarrea e dolori alla pancia. L’uomo proveniente da Hubei sarebbe stato successivamente trasferito all’ospedale ‘Cotugno‘ specializzato in malattie infettive. E adesso torna la paura nella nostra penisola dopo quanto accaduto nei giorni scorsi nell’Autogrill di Serravalle, lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare, in Toscana.

Coronavirus, caso sospetto a Napoli: la ricostruzione

Dopo la circolare del Ministero della Salute, adesso l’Asl Na 1 avrebbe trasmesso agli ospedali e ai propri dipendenti delle linee guida per l’accettazione dei pazienti e dei protocolli da seguire alla lettera per evitare ogni forma di contagio. Intanto, in Italia è caccia alle mascherine protettive che sarebbero già sold out nella maggior parte delle farmacia dei comuni italiani. Ma c’è una buona notizia: gli scienziati del CSSE hanno creato e aggiornano in tempo reale una mappa online per tenere traccia della diffusione mondiale del Coronavirus e per trasmettere queste utili informazioni alla gente.

