Sul Raccordo Anulare di Roma il conducente di una Nissan Micra è andato contromano causando un incidente

Questa mattina, intorno alle 5:30, sulla corsia esterna del Raccordo Anulare di Roma (tra le uscite Casilina e Via Appia) è avvenuto un incidente automobilistico. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il conducente di una Nissan Micra ha imboccato, per causa ancora da chiarire, il Raccordo contromano e si è schiantato contro una Mercedes sulla quale viaggiava una famiglia. L’Incidente ha coinvolto anche un camion.

Raccordo Anulare contromano, si schianta con una Mercedes: il video

Lo schianto è stato molto violento ed ha causato ferite a cinque persone tra cui un minore a bordo della Mercedes. Il conducente della Nissan ha viaggiato per ben 8 chilometri prima dell’impatto. Dopo l’impatto, per estrarre il ventenne dalle lamiere della macchina, è servito l’aiuto dei vigili del fuoco. Molti testimoni raccontano fosse completamente ubriaco. I carabinieri ora sono sul posto per i rilievi del caso e per le indagini. Ora anche il traffico è stato deviato sulla complanare per consentire di liberare la strada.