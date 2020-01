Tragedia a Parma: un bambino è morto cadendo dalla finestra e precipitando nel cortile: la ricostruzione dell’incidente

Tragico incidente a Collecchio, in provincia di Parma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della propria abitazione. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 17 ed il piccolo è stato subito ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Il bambino, nato in Italia ma di origine etiope, nell’impatto a terra ha riportato un grave trauma cranico, che gli ha consentito di sopravvivere fino alle 14 di martedì pomeriggio, quando il cuore del piccolo ha smesso di battere.

Parma, bambino muore cadendo dalla finestra: la ricostruzione dell’incidente

Il bambino di appena 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla finestra della propria abitazione di Collecchio. Le condizioni, già da ieri pomeriggio, sono apparse gravissime e nemmeno il disperato tentativo dei medici dell’ospedale Maggiore ha potuto salvargli le vita. Purtroppo sono sempre più frequenti questi casi in cui gesti incauti portano a delle tragedie.

Come ricostruito dai Carabinieri accorsi sul posto, la piccola vittima era incautamente salito sopra una sedia e si era sporto troppo dalla finestra, perdendo l’equilibrio e precipitando nel cortile di casa. Al momento della tragedia erano presenti in casa tutti i componenti della famiglia, di origini etiope: la mamma, il papà e due fratellini. Una tragica fatalità che forse con un minimo di attenzione in più poteva essere evitata. I genitori del bambino hanno compiuto un bel gesto, consentendo l’espianto degli organi.