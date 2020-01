Melissa Satta mostra una sua foto su Instagram mentre è in sauna con il costume, ma un dettaglio stupisce i fan

Melissa Satta è una delle donne più amate e belle d’Italia ed in questa chiave è ormai diventata un’icona da anni, oltre ad essere la moglie del calciatore Kevin Prince Boateng. La donna su Instagram fa spesso impazzire i fan e non solo grazie ai suoi scatti. In uno degli ultimi, però, un dettaglio ha stupito non poco il pubblico.

Melissa Satta, la foto di Instagram stupisce i fan

La Satta nei giorni scorsi è stato a Courmayer per donarsi un po’ di relax e distrarsi dagli impegni lavorativi. La stessa ha postato una foto in sauna con il costume da bagno e le incantevoli curve ad accompagnare, ma senza Kevin Prince Boateng (impegnato con la Fiorentina). L’immagine, oltre a suscitare like e commenti dai più, ha evidenziato anche qualche critica da parte degli utenti. Ha un tatuaggio sulla caviglia che ha portato commenti come “Sei bellissima ma non pensavo che tu avessi questi brutti tatuaggi”. O anche: “Un po’ eccessivo quel tatto sul piede?” ed ancora “Perché rovinarti con un tatuaggio?”. Questi sono solo alcuni di tutti i messaggi negativi ricevuti.

