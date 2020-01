Kobe Bryant, un campione “italiano”: i primi passi nel basket a Pistoia, da giovanissimo

La morte di Kobe Bryant ha gettato nello sconforto tutto il mondo dello sport, non solo della pallacanestro. Il basket è stato la sua vita, ma la sua grandezza è sconfinata ben oltre il parquet, arrivando a toccare le corde di milioni di persone nel mondo. Bryant era conosciuto in tutto il mondo, era stato il più grande spot per l’NBA dopo il ritiro di Michael Jordan. Proprio pochi giorni Lebron James l’aveva scalzato dal terzo gradino del podio dei giocatori più prolifici della lega americana, guarda caso sempre con la maglia dei Los Angeles Lakers. I giallo-viola sono stati la sua famiglia per 20 anni, con la conquista di 5 anelli, una bandiera come nessun altro nella storia del basket. Con la nazionale americana ha centrato due medaglie d’oro olimpiche a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012.

Morte Kobe Bryant, un campione “italiano”: i primi passi a Pistoia

Non tutti sanno però che Kobe Bryant i primi passi sportivi li ha mossi in Italia. Si perchè dopo essere nato il 23 agosto del 1978 a Philadelphia, si trasferì con la famiglia nel nostro paese al seguito del papà Joe. Bryant senior giocò per 7 anni (dal 1984 al 1991) nel campionato italiano, prima a Rieti, poi a Reggio Calabria e Pistoia. Proprio qui, il piccolo Kobe ha iniziato a praticare la pallacanestro a certi livelli, immagazzinando i fondamentali europei, che lo hanno reso una guardia tiratrice tra le più forti di sempre. Non a caso parlava perfettamente l’italiano e adorava lo stivale, dove tornava spesso e volentieri.

Nel video seguente si può vedere proprio il giovanissimo Kobe Bryant alle prese con una partita a Pistoia con dei coetanei, in piena atmosfera anni ’80.

